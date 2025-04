¡Que susto! se incendia vivienda en Vega de Alatorre; casi termina en cenizas

Un incendio registrado la tarde de este lunes movilizó a cuerpos de emergencia en la localidad Rancho La Lagarta, a la altura del kilómetro 5 de la carretera rural Vega de Alatorre–El Laurel, donde una casa habitación fue consumida parcialmente por el fuego, gracias a la rápida intervención del personal de bomberos municipales, el siniestro fue sofocado cuando ya se encontraba en fase de decaimiento, evitando mayores daños materiales y posibles riesgos para la población.

La unidad 204 del cuerpo de bomberos municipales de Vega de Alatorre, con un equipo de seis elementos capacitados, acudió al llamado de emergencia tras recibir el reporte de un incendio estructural en una zona de difícil acceso, de acuerdo con el informe preliminar, al llegar al lugar encontraron la vivienda afectada por llamas residuales, lo que indica que el fuego ya se encontraba en sus últimas fases de propagación.

Aunque no se reportaron personas lesionadas ni pérdidas humanas, las llamas sí ocasionaron daños importantes al inmueble y a algunos enseres domésticos, las causas del incendio aún no han sido determinadas oficialmente; sin embargo, no se descarta la posibilidad de un corto circuito o alguna imprudencia relacionada con fuego abierto, versiones que ya son investigadas por las autoridades correspondientes.

Al lugar también se presentaron elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil municipal y Servicios Periciales, quienes realizaron el acordonamiento de la zona y el levantamiento de evidencias, estas instancias colaborarán en las indagatorias para establecer con precisión el origen del incendio y evaluar si existe responsabilidad civil o penal por negligencia.

Vecinos del área, visiblemente preocupados, señalaron que en esa zona no es común que ocurran siniestros de este tipo, aunque manifestaron que la comunidad carece de una cultura preventiva adecuada en materia de protección contra incendios.

Por ello, tras lo ocurrido, autoridades municipales podrían intensificar campañas de concientización, además de reforzar las medidas de seguridad en viviendas rurales, muchas de las cuales están construidas con materiales altamente inflamables.

Las autoridades locales agradecieron la colaboración de los vecinos y recordaron que ante cualquier emergencia deben comunicarse de inmediato al 911 o a los números oficiales de bomberos y Protección Civil para una atención oportuna.