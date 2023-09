Roban la casa del alcalde de Coxquihui; envía mensaje a ladrones

Durante los festejos patrios, el alcalde de Coxquihui, Juan Pablo Gómez Mendoza, fue víctima del robo de 300 mil pesos en su propia vivienda.

El dinero estaría siendo utilizado para pagar gastos generados durante el evento artístico en la noche del grito de Independencia.

El alcalde hizo público el hecho delictivo a través de su cuenta personal de Facebook.

"A los que hoy tuvieron la manía de entrar a la casa de su servidor y robar un dinero que estaba destinado a los eventos de nuestra feria les digo gracias, gracias por tomar algo ajeno, gracias por demostrar que Coxquihui es parte bueno y parte malo.

"Pero sobre todo dar a conocer que somos esa sociedad que ambicionamos mucho, pero no somos capaces de trabajar para lograr nuestros objetivos", lamentó el edil.

"Hoy perdimos 300 mil pesos, que eran parte de los elencos de todas las presentaciones que tendremos en la feria," indicó en su publicación. Se desconoce si interpondrá una denuncia por el robo, registrado la noche del 15 de septiembre.

"No me siento mal por los que hicieron a su servidor, simplemente esto me inspira a seguir adelante y no claudicar ante mis adversarios.

"Y los que me robaron espero que Dios les múltiple esto y les dé más, y si un día se les acaba, las puertas de mi casa están abiertas para pedir más. Y dice la biblia se les dará siete veces siete lo que hacen o han tomado. Dios les bendiga", sostuvo.