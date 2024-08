Líder de Los Matazetas en Veracruz en la cuerda floja: protesta contra su extradición (+VIDEO)

Los familiares y abogados de Erick Valencia Salazar, mejor conocido como 'El 85', señalado de ser el fundador y líder de Los Matazetas en Veracruz, protestaron frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exigir que el proceso penal en su contra se lleve a cabo bajo los principios de justicia en México, y no en Estados Unidos.

Sin embargo, su extradición parece inminente.

Hace unos meses, el juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Alfonso Alexander López Moreno, autorizó la extradición de Valencia Salazar.

No obstante, la defensa del acusado impugnó la sentencia, y el caso ahora se encuentra en manos de un Tribunal Colegiado. Ante esta situación, familiares y abogados de 'El 85' se manifestaron con pancartas y consignas como "¡No a la extradición!" y "¡Juicio justo!" a las afueras de la SCJN.

La principal demanda de los manifestantes es que el caso sea atendido por algún ministro del máximo tribunal, para asegurar que se resuelva en territorio nacional.

Según los abogados Marco Cortés Rodríguez y Omar Gutiérrez, Valencia Salazar no enfrenta ninguna investigación o proceso penal pendiente en México. "Él está detenido solo con fines de extradición. Las investigaciones que realizó la Fiscalía General de la República ya fueron concluidas, y él fue absuelto", afirmaron.

También te puede interesar... Líder de Los Matazetas en Veracruz intenta bloquear su extradición a EU

Riesgos de una posible extradición

Los defensores legales del líder de Los Matazetas en Veracruz señalaron sobre las posibles consecuencias si la Suprema Corte no atrae el caso. "¿Qué pasaría si lo envían a Estados Unidos, lo juzgan y resulta absuelto? Estaríamos hablando de diez años perdidos de su vida. ¿Es justo esto?", cuestionó uno de los abogados.

Erick Valencia Salazar fue detenido por primera vez en marzo de 2012 por el Ejército Mexicano en Zapopan, Jalisco.

Sin embargo, tras más de cinco años de prisión, fue liberado en diciembre de 2017 por un juez de Puente Grande, quien determinó que hubo violaciones al debido proceso y falta de pruebas concluyentes que acreditaran su responsabilidad en delitos como delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

También te puede interesar... Avión que trasladó a Mayo Zambada a EU, con nexos con Xalapa y Coatzacoalcos

El ascenso y caída de Erick Valencia

Erick Valencia Salazar arrebató el control criminal del estado de Veracruz a Los Zetas, dejando un rastro de masacres y violencia. Fundador y líder de Los Matazetas, entregó el estado al naciente Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el transcurso de los años, el líder de Los Matazetas en Veracruz desplazó a El Mencho y asumió el liderazgo del CJNG, tomando medidas para evitar que las células de La Resistencia-Zetas se establecieran en Jalisco.

No obstante, la traición de El Mencho lo llevó a ser capturado en un operativo del Ejército en Zapopan, Jalisco, en febrero de 2012.

Posteriormente, en 2018, Valencia Salazar, junto con Carlos Enrique Sánchez Martínez, alias 'El Cholo', fundó una nueva organización criminal conocida como el Cártel Nueva Plaza, con base de operaciones en el área metropolitana de Guadalajara.

El grupo criminal inició una disputa con el Grupo Delta, brazo armado del CJNG, y supuestamente se alió con el Cártel de Sinaloa para disputar el control de Jalisco y Colima, zonas previamente controladas por su antiguo aliado, El Mencho.

Acusaciones en Estados Unidos

En mayo de 2018, la Corte del Distrito de Columbia en Estados Unidos emitió una acusación en contra de Valencia Salazar por tráfico de cocaína. Según sus abogados, las investigaciones relacionadas con este cargo habrían vulnerado sus derechos humanos, ya que la principal evidencia proviene de una intervención telefónica realizada sin una orden judicial.

"Lo acusan en Estados Unidos por una intervención telefónica que se realizó sin un permiso legal. No hubo un juez que autorizara la intervención", denunciaron los abogados. "No hay ninguna prueba científica, ni pericial, ni congruente que demuestre la culpabilidad de Erick Valencia en los cargos que se le imputan", añadieron.

Confianza en la justicia mexicana

Los abogados subrayaron que, hasta ahora, Valencia Salazar no cuenta con asesoría jurídica en Estados Unidos, ya que confía plenamente en la justicia mexicana. "Él cree que se quedará aquí porque no es un delincuente. Llevar su apellido no lo convierte en uno", afirmaron.

A raíz de la acusación emitida por la Corte de Columbia, se giró una orden de detención provisional con fines de extradición, la cual se cumplió el 4 de septiembre de 2022 en Tapalpa, Jalisco.

"El miedo es que lo extraditen basándose en una prueba que carece de fundamento", advirtió el abogado Omar Gutiérrez. "Valencia tiene plena confianza en la justicia mexicana para que determinen su inocencia o culpabilidad."

Durante la manifestación en el Centro Histórico, los abogados reconocieron que un trabajador de la Unidad de Enlace de la SCJN les prometió una cita para dar seguimiento al caso, aunque no se les proporcionó una fecha concreta.

"Lo que queremos es que alguno de los ministros de la Primera Sala de la SCJN tome en sus manos este asunto. No solo es evitar su extradición, sino también demostrar que la justicia mexicana está cometiendo un error al aceptar una solicitud de extradición basada en pruebas insuficientes", expresó Gutiérrez.

Hasta el día de la protesta, ninguno de los ministros que integran la Primera Sala de la Corte había mostrado interés en atraer el caso de 'El 85'.

La fractura del Cártel Jalisco Nueva Generación

Tras la muerte de Nacho Coronel y la captura de los hermanos Óscar y Juan Carlos Nava Valencia, alias El Lobo y El Tigre, respectivamente, la estructura delictiva se dividió en dos facciones. La primera, el Cártel Jalisco Nueva Generación, fue liderada por Erick Valencia y Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho.

La segunda, conocida como La Resistencia, estuvo bajo el mando de Elpidio Mojarro Ramírez, alias El Pilo.

Ambos grupos entraron en una feroz disputa por el control de las actividades ilícitas en Jalisco y Colima. Sin embargo, el CJNG logró imponerse, lo que llevó a La Resistencia a aliarse con Los Zetas en su intento por incursionar en Jalisco desde Zacatecas.

#Noesbroma Familiares y amigos de Erick Valencia Salazar, "El 85", presunto cofundador del Cártel de Jalisco Nueva Generación PROTESTARON para pedirle a la Corte que evitar que sea enviado a Estados Unidos. https://t.co/K0uTc6HtP9 pic.twitter.com/w9X5oDDiFs — Irving (@IrvingPineda) August 14, 2024