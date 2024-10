Persona raya un auto estacionado afuera de su cochera en Xalapa; causa polémica

Un residente de la colonia Aguacatal, en la ciudad de Xalapa, decidió tomar acciones drásticas tras sufrir repetidas obstrucciones en la entrada de su cochera. El suceso, que rápidamente se viralizó en redes sociales, muestra un automóvil con mensajes escritos sobre la carrocería y rayaduras visibles, dejando en claro la indignación del propietario de la casa.

Según se reporta, el automóvil había sido estacionado frente a la entrada de la vivienda, bloqueando el acceso y provocando un desenlace inesperado.

Frustración 'que raya' en la venganza

El hartazgo del vecino no fue contenido, y en un acto impulsivo, decidió dejar un mensaje directo en el vehículo utilizando un plumón. El mensaje no solo estaba destinado al conductor irresponsable, sino también a la comunidad que frecuenta esa calle, JJ Coronado, conocida por los problemas recurrentes de estacionamiento indebido.

La respuesta fue contundente: además del mensaje, el auto sufrió rayaduras, un daño que algunos usuarios de las redes consideraron un castigo desproporcionado, mientras que otros lo vieron como una justa retribución.

¿Es la justicia por mano propia una solución?

Este incidente abrió un debate en redes sociales, donde los comentarios se dividieron entre quienes defendían la acción del vecino, argumentando que las autoridades no responden con la celeridad necesaria, y aquellos que criticaban la destrucción del auto como un acto de vandalismo. "Esto es lo que pasa cuando el respeto por los demás no existe", comentó un usuario, mientras otro replicaba: "Para eso están las autoridades, no puedes hacerte justicia por tu cuenta".

El rol de las autoridades viales en la controversia

Aunque se desconoce si la Dirección General de Tránsito y Seguridad Vial del Estado de Veracruz fue notificada del incidente, este tipo de conflictos plantea preguntas sobre la regulación del espacio público.

Las líneas de prohibido estacionar, que habrían evitado el suceso, solo pueden ser pintadas con el permiso de dicha dependencia, lo que pone en duda si los vecinos han intentado formalizar una queja o simplemente han optado por soluciones extremas ante la falta de respuesta.

Hasta el momento, no se sabe si el propietario del auto afectado ha decidido emprender acciones legales contra quien dañó su vehículo, pero la situación ha dejado en claro que la convivencia urbana sigue siendo un reto para muchas comunidades.

Los vecinos del lugar aseguran que los problemas de estacionamiento en la colonia Aguacatal no son nuevos y que, de no ser atendidos por las autoridades, este tipo de situaciones podrían volverse más comunes.