Niña cae en una alcantarilla abierta en Misantla; su madre exige solución

Un llamado urgente ha sacudido a la comunidad luego de que la pequeña hija de Claudia Moncada Cruz, maestra y madre de familia, sufriera un accidente que dejó una profunda herida en su pierna, el incidente ocurrió mientras la niña se dirigía a la escuela junto a su padre, al caer en una alcantarilla en mal estado en la calle Alfonso Arroyo Flores con Benito Juárez.

"Hay una alcantarilla que le falta una parte justo donde empieza a bajar la calle, no es muy grande, pero lo suficientemente profunda como para que el pie de un niño quede atrapado", declaró Claudia, visiblemente preocupada, la pierna izquierda de su hija quedó atorada, lo que resultó en una cortadura de unos 15 centímetros que requirió seis puntos de sutura.

El accidente no solo afectó físicamente a la niña, sino que ha generado un temor constante en su familia y ha dejado una profunda huella emocional, "mi hija está estable, pero esto no debería haber ocurrido, no quiero que otro niño o un adulto mayor pase por lo mismo", afirmó la madre.

Este camino es transitado diariamente por decenas de niños que acuden a la primaria, lo que agrava la situación y expone a más pequeños al riesgo de un accidente similar, Claudia no solo ha expresado su dolor como madre, sino que también ha lanzado una denuncia pública pidiendo una intervención inmediata de las autoridades locales.

"Es necesario que reparen la alcantarilla antes de que algo peor ocurra, los niños no deberían estar en peligro camino a la escuela", agregó Moncada Cruz, exigiendo una acción concreta para prevenir futuros accidentes.

La comunidad se ha unido en torno a este llamado, esperando que las autoridades respondan rápidamente para reparar la alcantarilla y garantizar la seguridad de quienes circulan por esta vía, la denuncia de Claudia pone en evidencia una problemática que afecta a todos y que, de no resolverse, podría tener consecuencias aún más graves.

Los vecinos de la zona esperan que este incidente sirva como una alerta para mejorar las condiciones de infraestructura en las áreas escolares y que las acciones no se limiten a promesas, sino a resultados palpables.