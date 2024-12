Melany desaparece en Texhuacan; claman ayuda para encontrarla

A una semana de que una menor de edad del municipio de Texuacan fuera reportada como desaparecida, pobladores de este municipio expresaron su precupación por la persistente inseguridad que prevalece y que tal parece va en aumento en la región serrana de Zongolica.

Melany Anastacio Choncoa tiene 17 años, una estatura de 1.30 metros y cabello corto negro lacio, cara redonda, nariz chata y hoyuelos en las mejillas.

La última vez que se vio a la jovencita fue en el mismo municipio, pero su familia dejó de tener contacto con ella y presentó la denuncia correspondiente. Debido a que se considera que su integridad pudiera estar en riesgo y ser víctima de la comisión del delito, las autoridades solicitaron la ayuda de la población para localizarla.

Sin embargo, pobladores destacaron que no es el único hecho que ha causado alarma en ese municipio, pues hace apenas unos meses fue secuestrado un comerciante del lugar junto con su cuñado y ya no regresaron.

"El señor era comerciante del centro de Texhuacan. Se sabe que la familia pagó un dinero, pero nunca aparecieron, y las autoridades ni pio", expresaron.

Remarcaron que hace unos meses se dio este hecho y ahora "esta niña desaparece y la autoridad municipal dónde está".

Los pobladores señalaron que de la presidenta municipal se llama Regina Calixto no se sabe nada, no dice nada, tal parece que no le preocupa la inseguridad que se está viviendo, tampoco saben siquiera si las autoridades en el estado están informadas de la situación.

Expresaron que es un hecho que en San Juan Texhuacan la gente ya no vive bien, le robaron su tranquilidad, y no sólo aquí, sino en la sierra, pues no se puede hacer a un lado el reciente homicidio del diputado federal Benito Aguas Atlahua, por lo que ante la inacción de las autoridades municipales esperan al menos que el estado o la Federación les apoyen.