Noche violenta en Nogales: Matan a tiros a dos jóvenes al interior de una vivienda

Dos jóvenes fueron asesinados en el interior de una vivienda de la colonia Unión y Progreso, del municipio de Nogales, la noche de este lunes.

El ataque armado fue perpetrado cerca de las 21 horas por sujetos desconocidos que ingresaron al domicilio, ubicado en la calle Tres Guerras, y dispararon en contra de estos varones, uno de los cuales quedó muerto en su propia cama.

La madre de uno de los jóvenes fue quien hizo el reporte a las autoridades policiacas y de emergencia, por lo que al lugar arribaron elementos de la policía municipal, Policía Estatal e incluso Protección Civil, cuyos paramédicos acudieron por si acaso alguno de ellos se encontraba sólo lesionado.

Sin embargo, al revisar a los muchachos, se percataron que ya no contaban con signos vitales, por lo que se procedió a dar parte a la Subunidad Integral de Procuración de Justicia con sede en este municipio.

Personal de esta dependencia llegó al lugar para abrir la carpeta correspondiente por este doble homicidio, mientras que peritos en criminalística reunían evidencias en la vivienda en la cual ocurrió esta tragedia.

Detectives de la Policía Ministerial Acreditable también hicieron presencia para realizar las primeras pesquisas que permitan aclarar el motivo de este doble crimen, así como dar con el autor o autores.

Vecinos del lugar comentaron que debido a que la colonia no tiene alumbrado no se ve nada, por lo que únicamente escucharon gritos pidiendo ayuda pero tras salir, no lograron ver a nadie.