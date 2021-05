intentaron_ejecutar_a_conocido_petrolero_de_agua_dulce_

La tarde de éste lunes, fue baleado el conocido trabajador transitorio de Pemex "Miguel C.", mejor conocido como ´El Gavilán´, luego que un grupo armado lo confundiera con otra persona.

En ese momento, al menos tres personas armadas, descendieron de la unidad y comenzaron a disparar contra el vehículo del trabajador de Pemex, quien para salvar la vida y la de su hija, aceleró y pudo ingresar a la batería Otates, hasta donde fue alcanzado por los hombres armados.

Su hija pudo esconderse en la crecida maleza, pero no así de "Miguel C.", quien según testigos, refieren que fue arrodillado para recibir el tiro de gracia, pero la ejecución fue suspendida de manera abrupta, por otra persona quien gritó, que se habían equivocado, que él no era la persona a quien andaban buscando.

En ese momento los atacantes se fueron del lugar, para posteriormente, un grupo de obreros de Pemex ayudaron a su compañero, quien se refugió en el batería petrolera.

Al lugar, llegaron elementos de seguridad física y una ambulancia, quienes luego de estabilizarlo, fue ingresado al hospital de Pemex en Agua Dulce, donde recibió la atención medida, al presentar impactos de bala en el hombro, abdomen y pie.

Hasta el momento, se desconoce el cuadro médico del trabajador debido que sigue bajo observación de los especialistas, mientras que el nosocomio se encuentra bajo resguardo de las autoridades de seguridad.

