Desaparecen 4 trabajadores en Ciudad Mendoza; familiares exigen respuestas (+Video)

Familiares de cuatro trabajadores de la empresa Ugi, que desaparecieron la tarde del viernes en el municipio de Camerino Z. Mendoza realizaron un bloqueo en la carretera federal Nogales-Orizaba en demanda de que aparezcan vivos sus seres queridos.

Se trata de Víctor Manuel Adeli Sánchez, Ileana López Espidio, Honori López Espidio y Antonio Sánchez López, quienes perdieron todo contacto con sus familiares alrededor de las 18:00 horas en dicho municipio.

De acuerdo con sus familiares, los trabajadores de Ugi habían sido detenidos cuando realizaban trabajos de instalación de líneas para internet, que es lo que se dedica esa empresa, por lo que Víctor Manuel Adeli acudió a ayudarlos y a reunir dinero, ya que les habían impuesto una multa de más de 10 mil pesos.

"El día de ayer nuestros familiares, que trabajan en la empresa Ugi Telecomunicaciones se encontraban detenidos por elementos de Tránsito de Ciudad Mendoza, los pararon acá en donde era el DIF y se los llevaron hacia Mendoza.

"Mi marido me dijo que iba a pagar la fianza de sus colaboradores, que eran otras dos personas, de momento yo me comunico con mi esposo, le digo qué pasó, ha pasado mucho tiempo, me dice que hay un problema, que ahorita me marca, y siendo las seis con 11 minutos mi esposo deja de comunicarse", relató la esposa de Adeli Sánchez.

Desde ese momento, indicó, ya no volvió a saber nada de él.

Nadie sabe dónde están

Comentaron que al no saber nada de sus familiares y sabiendo que los tenía Tránsito acudieron ahí, pero no encontraron a nadie y ninguna autoridad tiene conocimiento de dónde están; nadie les resuelve nada.

Refirieron que han ido a Huiloapan, a Balastrera, al Encinar, a Nogales, a Mendoza "y nadie los tiene".

Los familiares señalaron que no es la primera vez que los detiene Tránsito, ya que los paran "por cualquier cosa" y los hacen pagar una multa.

Las esposas de los tres varones expresaron su preocupación por lo que está ocurriendo, pues no saben nada de ellos.

Agregaron que cuando fueron a buscarlos el viernes los dos vehículos en los que iban sus seres queridos estaban en Tránsito de Mendoza, pero a las 20:00 horas una persona les comentó que las unidades estaban abandonadas abajo de un puente de Balastrera.

Supuestamente, una grúa por ellas y se las llevaron de ahí, y tampoco saben en dónde están actualmente los carros.

Mencionaron que son cuatro personas de la empresa las desaparecidas, pero saben que hay otra más, que es un hombre que al parecer venía de Tlaxcala y que también fue detenido por Tránsito de Mendoza.

En demanda de que el Gobierno del Estado les dé respuesta sobre sus familiares desaparecidos, las familias bloquearon la carretera federal desde donde presionan por una respuesta.