Dan último adiós a Natalia, víctima de infanticidio en Córdoba a manos de su padrastro

Con una misa de cuerpo presente en la Capilla de Cristo Rey de la Congregación Aguillón Guzmán, familiares, amistades y conocidos dieron su último adiós a la pequeñita Natalia "N" y la acompañaron hasta su ultima morada, el cementerio municipal "Zacatepec", de Córdoba, en dónde descansará por la eternidad.

Luego de que la pequeña de tan sólo 4 añitos falleciera al ser brutalmente golpeada y privada de la vida por su padrastro Alejandro "N", durante la noche del domingo y madrugada de ayer lunes 19 de agosto del presente, al interior de su domicilio asentado en las inmediaciones de la Localidad San Isidro Palotal, del municipio cordobés.

El cuerpo de la pequeñita fue velado en el domicilio particular de sus abuelos maternos y posteriormente fue trasladado a la Capilla Cristo Rey, de Aguillón Guzmán, en dónde recibió una misa de cuerpo presente.

El párroco pidió por el eterno descanso de la infante y pronta resignación a la familia por esta pérdida tan lamentable.

Una vez concluida la eucaristía, el pequeño ataúd en color blanco fue ingresado a la carroza y trasladado hasta el Panteón Municipal "Zacatepec", de Córdoba, en donde Natalia "N", recibio cristiana sepultura.

El tío de la infante de nombre Francisco Elvira de igual forma confirmó que el padrastro identificado como Alejandro "N" y su hermana -madre de la pequeña-, se encuentran detenidos, además de que el masculino desde hace mucho tiempo maltrataba y golpeaba a Natalia "N".

Afirmó que la madre de la pequeña: Karen "N", no había denunciado el maltrato y violencia en agravio de la menor por miedo y manipulación del individuo.

Recordó que los hechos ocurrieron en San Isidro Palotal, y ahí fue donde falleció la niña., "Mi hermana la llevó a la Cruz Roja pero ya sin signos vitales y pues ahí detuvieron a mi hermana, pero mi hermana declaró que él fue el que la golpeó y que la mató, y ya fueron por él (Alejandro "N").

El tío de la pequeña Natalia pidió justicia y exigió a las autoridades que no quede impune este crimen.

"Que no quede impune y que se haga justicia, porque era una niña de 4 años apenas iba a ingresar al kínder. Siempre la amé y siempre estuve ahí, pero no pude hacer, fallé como tío porque no la pude proteger".