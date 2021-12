Con amenazas y engaños, despojan de su hogar a don Epifanio

La víctima con 4 décadas radicando en el callejón Alvaro Obregón número 7, narró que hace algún tiempo Karla Gaspar Montalvo y Orlando Pérez Orama le propusieron comprar su hogar, a lo que solicitó 130 mil pesos, concretándose todo a los 100 mil, cuyo efectivo sería depositado en el proceso legal.

Puso de manifiesto que al tomar seriedad el negocio, se presentaron con Antonio Dominguez, al que conocen como el responsable de mediar en el papeleo de lotes en el poblado.

Fue así como Epifanío entregó su documentación la cual se encontraba a nombre de su esposa ya fallecida, María Hernández Sánchez en busca de adelantar los tramites bucraticos.

Señaló que desde ese momento la pareja le dijo ya no podía regresar a su casa.

Tanto el vendedor como el comprador acudieron a una sucursal bancaria para solicitar una tarjeta de débito bajo la promesa de depositar los 100 mil pesos acordados por el traspaso del terreno.

Sin embargo Epifanío recriminó que el efectivo nunca cayó en su cuenta, lo que hizo saber a Karla y Orlando quienes negaron alguna responsabilidad.

"Me amenazaron con que me iban a disparar y hacer cachitos, me corrieron de mi propia casa", aseveró el anciano.

Por consecuencia, indicó se presentó en las oficinas bancarias, donde le confirmaron que nunca hubo tal deposito, arrancando allí la disputa que hoy prevalece.

Mencionó que ante el claro despojo intentó reclamar y recuperar sus bienes, recibiendo únicamente amenazas de muerte de Orlando, que ante vecinos se presenta como un alto coronel de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA).

Este mismo individuo es conocido en la zona por su comportamiento violento, sumado a la presunta portación de arma de fuego con la que ha llegado a amedrentar a los vecinos, que acusan desmanes del supuesto militar contra el que pesan otros procesos legales radicados en la jurisdicción.

Ante el panorama vecinos de San Pedro Mártir han arropado a la víctima que practicamente se encuentra solo, pues su único familiar, en este caso su esposa, es ya fallecida, tratándose de un adulto mayor el cual no sabe leer ni escribir.

Expuso el grupo de habitantes, cuyo respaldo brindaron al anciano quien durante más de 40 años se esforzó mediante el trabajo en la limpieza de terrenos y otras tareas relacionadas al campo, que su situación se basa en un robo del que exigen pronto esclarecimiento.

En la actualidad el adulto mayor vive en la vivienda de uno de los colonos que decidió "adoptarlo", siendo el resto de las familias que lo apoyan con alimentos y todo lo necesario para pasar sus últimos años de vida de manera digna.

Respecto a Orlando Pérez, se supo que en diferentes ocasiones llegó a presentarse como regidor abanderado por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), en otros casos como director de un hospital en Coatzacoalcos y, como miembro en activo de Sedena, supuestos cargos con los que se nombra "poderoso" para intimidar a sus víctimas y mantener el terror entre las familias.

A Orlando, se le abrió recientemente un expediente judicial por amenazas de muerte contra de un menor de 14 años, en medio de un incidente vecinal.

Contraste a esto, y bajo fuentes consultadas se concretó que el individuo no ostenta ningún cargo público sin descartarse más acciones legales por usurpar funciones.