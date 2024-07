Cirujano de La Wanders Lover es vinculado a proceso en Veracruz

El médico general Rodolfo "N" fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de lesiones culposas y usurpación de profesión, tras la denuncia presentada por una paciente en octubre de 2021.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió la Carpeta de Investigación 6439/2021 luego de que se le acusara de realizar cirugías plásticas sin la certificación adecuada en la ciudad de Veracruz.

La juez de control del Poder Judicial del Estado de Veracruz (PJEV), Aracely Estrada, ratificó la medida cautelar de firma periódica cada 15 días y estableció un plazo de seis meses para la investigación complementaria, dentro del proceso penal 534/2023-B.

La denuncia

Erick Hoyos Aponte de la Luna, abogado penalista de la firma legal y de consultoría CIMA, y la paciente E.S.L.O. informaron que el médico fue imputado por causar daños a la salud.

"La juez al dictar auto de Vinculación a Proceso a Rodolfo N hace justicia en este proceso que lleva más de tres años desde la presentación de su denuncia", expresó la paciente.

Durante la audiencia, el abogado defensor solicitó que se prohíba a Rodolfo N continuar realizando cirugías plásticas, ya que el acusado continúa en libertad.

Informó que Rodolfo N realiza cirugías de lipoescultura en Veracruz sin contar con cédula profesional ni registro ante la Comisión Nacional de Especialidades Médicas (Conacem).

"Rodolfo N no contaba con los conocimientos especiales para realizar operaciones como estas. El doctor ha salido, en su propia defensa, a mencionar que sí tiene dichos conocimientos que lo avalan como especialista en cirugía en general.

"No obstante, para el 2021 solo contaba con cédula de médico cirujano general y la Maestría en cirugía Estética, mas no con la especialidad que exige el Conacem, actualizándose así el delito de Lesiones y Usurpación de Profesión y Funciones", afirmó Erick Aponte Hoyos.

En la audiencia celebrada el 24 de junio, la Fiscalía presentó pruebas ante la juez Aracely Estrada, incluyendo dictámenes de lesiones emitidos por la Dirección General de Servicios Periciales del Estado y por médicos especialistas particulares que atendieron a la víctima.

Según estos datos, Rodolfo N utilizó material quirúrgico no esterilizado y no estaba capacitado ni acreditado para intervenir en cirugías estéticas y reconstructivas.

El abogado informó que durante la investigación se encontraron otras víctimas con daños en su cuerpo y salud tras haber recibido cirugías plásticas de Rodolfo N.

"No es cirujano plástico, no tiene cédula profesional, y sólo estudió una maestría en Medicina Estética, pero no es cirujano plástico", detalló el abogado penalista.

Víctima ha pagado 700 mil pesos

La víctima E.S.L.O. ha sido sometida a múltiples tratamientos médicos y cirugías para salvar una de sus piernas y su vida, debido a una bacteria que adquirió en junio de 2021 cuando Rodolfo N le practicó una cirugía de lipoescultura con transferencia de grasa a glúteos en un quirófano sin desinfectar en Veracruz.

Rodolfo N cobró 120 mil pesos por la cirugía. Posteriormente, cuando la paciente regresó por dolor y ardor en el glúteo derecho, el médico diagnosticó un hongo y recetó antibióticos. Un mes después, el malestar empeoró y se extendió a la extremidad izquierda.

En julio de 2021 la paciente fue ingresada a un hospital en Xalapa por el daño avanzado en glúteos y piernas. Los médicos infectólogos determinaron que se trataba de una infección bacteriana. Otras tres mujeres presentaron síntomas similares tras cirugías con Rodolfo N.

En los últimos tres años, E.S.L.O. ha sufrido dolor, ardor e infecciones en los muslos y ha gastado más de 700 mil pesos en gastos médicos y hospitalarios para remediar los daños a su salud, además de los servicios profesionales de un equipo de abogados de Xalapa ya que el médico se negó a asumir los costos.

Reconoció que ella acudió con dicho médico debido a que ha intervenido a celebridades como la actriz Sara Maldonado y Yered Licona, comediante conocida como "la Wanders Lover".