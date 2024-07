¿Dónde está Alena? Emiten Alerta Amber por bebé desaparecida en Coatepec

La Fiscalía General del Estado (FGE) emitió una Alerta Amber por la desaparición de Alena, una bebé de cuatro meses con síndrome de Down y otras cardiopatías, quien fue vista por última vez en Coatepec bajo el cuidado de su padre, Alejandro Francisco Flores Santos.

La familia de la menor compartió la ficha de búsqueda en redes sociales, indicando que fue vista el 30 de junio junto a su padre en La Calera; desde entonces no se tiene información sobre su paradero.

Nabila Alí Bustos, madre de la menor, explicó en redes sociales que, aunque no ha sido reconocida legalmente como su hija, compartía la custodia con el padre. El 30 de junio, Flores Santos apagó su ubicación y no se ha vuelto a saber de ellos, sospechando que podrían estar en Monterrey.

"El día 30 de junio, a base de manipulaciones y mentiras, Alejandro, padre biológico de mi bebé, me pidió que le permitiera convivir con Alena, nuestra bebé, a lo cual yo accedí confiando en él y se la entregué.

"Él se la llevó de la ciudad donde vivimos, Coatepec, Veracruz, sin avisarme y sin yo estar de acuerdo. Me ha ocultado la ubicación de mi bebé desde el pasado domingo 30 de junio de 2024.

"Me ha dicho que no quiere que lo encuentre y que él no necesita mi autorización para llevarse a mi bebé a donde se le dé la gana. Me dice que no ha decidido cuándo entregarme a mi bebé", señaló la madre.

¿Dónde está Alena?

Ante la situación, la FGE emitió la Alerta Amber y una orden de localización, recuperación y entrega de la menor, difundiendo su fotografía para que la ciudadanía ayude a encontrarla.

La madre teme por la integridad de Alena debido a sus condiciones de salud que requieren monitoreo constante.

Nabila Alí Bustos mencionó que el padre de su hija es un empresario con negocios en Veracruz y Monterrey, temiendo que con documentos falsificados pueda llevar a la menor a otro país.

"Pienso a estas alturas que él es capaz de cualquier cosa, como registrarla sin mí por sus propios medios con documentos falsos. Se sospecha que está en la ciudad de Monterrey. Él es de allá y toda su familia.

"Alejandro Francisco Flores Santos se dice también Francisco Solo, dueño de Alfosa, empresa que le trabaja a Cemex desde hace muchos años, la cual tiene registrada a nombre de su hijo con el mismo nombre.

"De El Manzano, De La Ricetta, de Baracay, de Ambrosía, pequeños restaurantes ubicados en La Calera Bodega Gastronómica en Coatepec, Ver.", añadió.

Las características de la menor son: estatura de 56 centímetros, cara redonda, peso cuatro kilogramos, ojos color azul, boca mediana, nariz chata, cabello castaño claro y corto, y tez blanca.