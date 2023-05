Atropellan a hombre en el centro de Veracruz

Un peatón que recién había salido de un centro de entretenimiento tras tomar algunos tragos, fue a parar al hospital cuando intentaba cruzar una transitada avenida en calles de la colonia centro de la ciudad de Veracruz y fue atropellado.

La noche de este lunes, un hombre que se dirigía a buscar a su esposa que estaba por salir de su trabajo, acabó tirado sobre el pavimento donde fue atendido por las corporaciones policiales y de rescate.

De acuerdo los datos obtenidos, el infortunado sujeto había pasado la tarde conviviendo con algunos amigos en un botanero, pero llegada la hora, se retiró de ahí y comenzó a caminar por la avenida Ignacio Allende.

Fue al llegar al cruce de la calle Carlos Cruz, donde el lesionado quiso atravesar, pero aparentemente no tuvo las debidas precauciones debido a que ya se encontraba en estado de ebriedad.

Al intentar pasar de lado a lado, aparentemente no se percató de qué hacia el circulaba un automóvil particular, cuyo conductor ya no alcanzó a frenar por completo debido a que le salió de entre los arbustos de forma inesperada.

El peatón luego del impacto salió proyectado y quedó tendido sobre el camellón central, mientras que el propietario del vehículo se detuvo unos metros más adelante y regresó a pie para pedir el apoyo de una ambulancia al 911.

Elementos de la policía municipal realizaron el abanderamiento del sitio, mientras que paramédicos de la Cruz Roja llegaron momentos después para brindarle los primeros auxilios y llevarlo a un hospital, donde se reporta estable.

