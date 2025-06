Por estrecho margen, gana Juan Martín González la alcaldía de Juchique de Ferrer

En una de las contiendas más cerradas del Proceso Electoral Local Ordinario 2024-2025, Juan Martín González Gumecindo logró la victoria por la presidencia municipal de Juchique de Ferrer, tras obtener 3,038 votos, superando por apenas 79 sufragios a su principal oponente, María Espinoza Meyer, quien alcanzó 2,966 votos.

El resultado fue confirmado este jueves luego del recuento oficial de las 27 casillas instaladas en el municipio. Cabe recordar que el pasado domingo, en los resultados preliminares, González ya se perfilaba como ganador con una ventaja mínima de 71 votos, diferencia que aumentó ligeramente tras el cómputo final.

Además de González y Espinoza, en la contienda participaron Heber Quiróz Martínez con 1,822 votos, Evelia Reyes Hernández con 133 y Alfonso Armenta Pozos con 39, también se registró un voto para candidaturas no registradas y 163 sufragios nulos, lo que dio un total general de 8,162 votos emitidos.

"Hoy no gana un partido, gana el pueblo. Gobernaré sin colores ni rencores. A quienes no me apoyaron, les digo que es momento de unirnos por un Juchique más próspero y en paz."