Araceli Salcedo interpone denuncia y expresa su indignación por asalto en Cumbres de Maltrata

"Estoy muy triste, estoy destrozada, tan solo con cerrar los ojos veo a esos sicarios encañonando a mi hijo, encañonando a mi nuera, encañonándome a mí y a mis nietos. De verdad que fue algo muy terrible que no se lo deseo a nadie, es algo que no debería estar pasándole absolutamente a nadie", externó Araceli Salcedo Jiménez presidenta del Colectivo de Familias de Personas Desaparecidas en Orizaba- Córdoba, tras el violento asalto que sufrió ayer sábado 24 de agosto del presente cuándo ascendía las Cumbres de Maltrata de la Autopista 150D Orizaba- Puebla, en compañía de su familia y escoltas de seguridad personal de la Fiscalía General de la República.

Lamentó que las autoridades policiales de los tres órdenes de Gobierno no hagan absolutamente nada por frenar esta ola de inseguridad en esta importante vía de comunicación, pues tan sólo el viernes 23 de agosto del presente robaron cinco camionetas en el mismo tramo carretero en que ella fue víctima de la delincuencia.

"Desafortunadamente como ustedes saben el día de ayer (sábado) 24 de agosto un día en donde deberíamos estar celebrando el cumpleaños número 33 de mi hija Fernanda Rubí, desaparecida desde el 7 de septiembre del 2012 a la edad de 21 años, nuevamente sufrimos un acto de violencia cuando transitábamos sobre la Autopista Orizaba- Puebla, poco de llegar a la Esperanza. Venía mi hijo conduciendo, yo venía de copiloto y en la parte trasera venía mi nuera con tres niños: uno de ocho, uno de 10 y otro de 10 meses de edad, cuando de repente me percató que un tráilero casi nos pega por la parte derecha de donde yo venía y se enfiló hacia enfrente de nosotros, en eso veo venir hombres armados, con armas largas, equipo táctico y radios satelitales, y le digo a mi hijo ya valió madres porque se van a llevar al trailero, se van a llevar al trailero y mi nuera solamente le decía a mis nietos que se calmaran y que estuvieran tranquilos todos", dijo.

Explicó que atrás de su camioneta una Honda CRV modelo Touring CVT de color negro y con placas de circulación YVV620B del Estado, venía una patrulla de la Fiscalía General de la República, la cual era conducida por su escolta de nombre "Oscar", el cual venía dándoles el seguimiento.

"Él le empezó a hacer señas a mi hijo que se echara para atrás, eso hizo mi hijo nos fuimos en reversa pensábamos que iban por el tráilero, nunca nos imaginamos que fueran hacia nosotros, iban sobre la camioneta de nosotros y llegó el momento en que ya no pudimos echarnos más para atrás porque uno de ellos le apuntó a mi hijo con su arma a través del parabrisas, los otros se ponen a los lados y apuntándonos con armas largas nos decían que nos bajáramos. A mi hijo cuando baja el cristal le dicen dame tu cartera y mi hijo les contesta, "no traigo cartera", yo les dije, por favor traigo a mis hijos traigo a mi familia, por favor, venimos pura familia y la respuesta fue: "me vale madres, cállate", en eso se van hacia la parte trasera de la camioneta ya habían despojado a mi hijo de un teléfono y a mi nuera le estaban exigiendo el suyo, yo volteo y veo como uno de ellos le arrebata el Nintendo a mi nieto, a un niño de 10 años un hombre empistolado quitándole un juego a un niño", recriminó.

Aseguró que los presuntos delincuentes se fueron hacia la parte trasera y despojaron a la escolta de sus teléfonos celulares y cartera.

"Lo único que yo le dije fue, Óscar que no te vean el arma, escóndela, llegan con él le quitan sus teléfonos y nuevamente se regresan con nosotros y el tipo del radio que estaba del lado mío le decía a otros traen niños, pero la persona en el radio le decía que les valía madres, entonces me dice órale perra sácate a la verga, bájate y yo le dije a mi nuera que se bajara con los niños y ya desciende con los niños y se va hacia la parte trasera a donde estaba la escolta y se sube con él a su carro y yo solamente estaba haciendo tiempo en bajarme para que se pudiera bajar mi hijo, porque querían que mi hijo manejara la camioneta porque no podían quitarle el seguro, cuándo yo escuchó como uno de ellos les dice súbelo súbelo porque no le podían quitar el seguro y querían que mi hijo manejara, entonces entré en pánico y yo les dije que a mi hijo no no no, él les dijo mete freno y bótale el seguro, fue ahí donde a esta persona le bota el seguro y se va en reversa y le da un golpe a la camioneta, aún cuando ya estábamos fuera y vamos caminando el tipo con armas largas nos seguía apuntando".

También te puede interesar... Asalto en las Cumbres de Maltrata; afectados serían hijo y presidenta del Colectivo de Desaparecidos en Orizaba

Salcedo Jiménez, con la voz entrecortada dijo que fue una experiencia terrible que a nadie se lo desea y que nadie debería estar pasando por esas situaciones.

Así mismo reveló que ella se trasladaba a la Ciudad de México con tiempo para poder llegar a unos estudios de tratamiento de cáncer en el Hospital de Alta Especialidad INCAN., "Yo ni siquiera iba de viaje venía a la ciudad de México con tiempo para poder llegar a mis estudios de tratamiento nuevo de cáncer en el INCAN con medicina nuclear, tenía que estar muy temprano aquí entonces nos venimos con tiempo y lamentablemente esto no sucedió, recuerdo que cuando nos tenían sometidos un trailero del lado derecho mío solamente me decía con las manos calma, mientras yo miraba con impotencia a tantos vehículos y tantas personas que estaban ahí, todos veían y nadie hacía nada, yo entiendo su miedo de ellos también, pero no hacemos nada por acabar con este tema de la delincuencia".

Aseguró que lo más lamentable es que un kilómetro y medio adelante se encontraban dos unidades permanentes de la Guardia Nacional y dos kilómetros más adelante, había otro retén de Guardia Nacional con otras dos unidades más permanentes y nadie pudo hacer nada, ni siquiera pudieron detener la camioneta.

"En el segundo retén le reporta al comandante de la Guardia Nacional que nos acababan de tumbar la camioneta, con todas las pertenencias, absolutamente todas, el comandante la ve pasar y les avisa a los de Guardia Nacional, ahí va, es esa la camioneta, supuestamente la Guardia se fue atrás de ella pero no la alcanzaron, cuando esa camioneta no podía haber llegado muy lejos porque el sensor lo traigo yo, lo teníamos nosotros, entonces esa camioneta solamente pudo haber avanzado 15 kilómetros por lo mucho y se les tuvo que haber parado apagado en automático, yo no entiendo por qué la Guardia no los alcanzó".

Afirmó que por esté hecho de violencia se encuentra triste y con tan solo cerrar los ojos, veo a los sicarios encañonando a su hijo, a ella, a su nuera y a sus nietos., "Las últimas palabras de mi hijo para con los hombres, fueron: dame la pañalerita de mi bebé".

Araceli Salcedo dijo que le queda en claro que estas personas son indolentes y no tienen temor de Dios, no tienen temor a nada porque han crecido en el tema de la delincuencia.

Así mismo confirmó que un día anterior, el viernes 23 de agosto del presente al comandante de la Guardia Nacional le notificaron el robo de al menos cinco camionetas en el mismo tramo carretero en que ella fue víctima de la delincuencia.

"Al comandante le notificaron que el día de ayer en ese mismo tramo donde nos asaltaron un día antes el viernes, en ese tramo se robaron cinco camionetas, entonces eso pasa todos los días, todos los días y qué pasa con nuestra seguridad, con nuestra autoridad, yo creo que esperan a que hayan muertos, a que corra sangre para que digan, ahh sí está pasando. De verdad solamente le doy las Gracias a Dios porque nuevamente nos dio la oportunidad a mí y a mi familia de haber salido de ese lugar".

Señaló que tras el robo, se trasladó hasta la ciudad de México para interponer la denuncia en Fiscalía General de la República, la cual quedó asentada en la Carpeta de Investigación FED/CDMX/SPE/0004582/2024.