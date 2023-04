Agreden a cachazos a chofer de Saeta en Veracruz (+Video)

El conductor de un autobús urbano de la ruta Saeta sufrió una agresión por parte de un sujeto que al negarse a pagar el pasaje decidió golpearlo, esto en la localidad de San José Novillero en Veracruz.

El chofer indicó que se dijo de palabras con el sujeto, a quien le solicitó que presuntamente pagara su pasaje negándose a hacerlo, cuando de repente le sacó un arma de fuego y sin dispararle, lo amenazó y terminó por darle un fuerte golpe en la cabeza para terminar dándose a la fuga dando algunos disparos al aire.

De acuerdo con testigos señalaron que el sujeto es habitante de la localidad de San José Novillero, de quien no saben su nombre, pero lo ubican ya que no es la primera vez que agrede a conductores con no querer pagar su pasaje, así como a los vecinos también los ha amedrentado.

Tras recibir el fuerte golpe en la cabeza con el arma de fuego, el conductor como pudo se trasladó a la base donde se encontraban sus demás compañeros quienes de inmediato le brindaron la atención.

Fue así que al llegar autoridades de la Policía Naval y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) comenzaron con un operativo para dar con el sujeto responsable de la agresión, así como paramédicos llegaron para brindarle las atenciones debido al golpe que presentaba en la cabeza.

