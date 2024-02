Volcán Popocatépetl: ¿suspenderán clases por la caída de ceniza?

Desde la mañana de este martes, el volcán Popocatépetl ha mantenido una actividad constante que ha provocado la caída de ceniza, especialmente en el municipio de Amecameca, en el Estado de México.

La gran fumarola puede observarse a kilómetros de distancia, por lo que comunidades aledañas se han mantenido en alerta debido a las explosiones que se registran en el coloso, lo que ha desatado la interrogante de si se suspenderán o no las clases para la seguridad de los niños.

De acuerdo con la alcaldesa Ivette Topete, se prevé que la ceniza volcánica se esparza no solo en Amecameca, sino en otras comunidades, por lo que exhortó a los habitantes a extremar precauciones y no salir de sus hogares si no es necesario.

"Haré un operativo con Protección Civil para reiterar también el llamado a los habitantes de que se mantengan en sus hogares y no salgan a la calle, porque la ceniza es como muy arenosa esta vez", apuntó.

¿Se suspenderán las clases por la caída de ceniza del Popocatépetl?

Ante el riesgo a la salud que puede suponer la ceniza que ha emanado el Popocatépetl, el Ayuntamiento de Amecameca pidió a las autoridades educativas evitar que, en las escuelas, los estudiantes no salgan al patio o realicen actividades al aire libre.

Las clases, por el momento, no están suspendidas; sin embargo, las autoridades locales ya realizan un operativo para proporcionar cubrebocas en las comunidades donde se está registrando la caída de ceniza.

El Gobierno municipal recomendó a la población cubrir ojos y nariz, barrer azoteas, tejados y banquetas para evitar que colapsen los techos de las viviendas y evitar que se tapen las coladeras por el efecto de la ceniza, sobre todo con la lluvia, pues al contacto con el agua se vuelve material semejante al cemento.

Según lo informado por la Coordinación Nacional de Protección Civil, la actividad del Popocatépetl continúa siendo vigilada de manera rigurosa y permanente; hasta ahora, el semáforo de alerta volcánica se mantiene en amarillo fase 2.

Ante la reciente actividad del #Popocatépetl conoce el semáforo de alerta volcánica.

Actualmente permanece en #AmarilloFase2. #LaPrevenciónEsLaLlaveDeTuSeguridad pic.twitter.com/x86E8ahxym — Protección Civil UNAM (@PCUNAM) February 27, 2024