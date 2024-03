¿Qué pasa en Playa del Carmen? Taxistas imponen su ley y golpean a turistas (+Video)

Desde mediados del 2023 una situación preocupante ha puesto en alerta no solo a turistas, sino también a las y los habitantes de Playa del Carmen, Quintana Roo, y no tiene que ver con la presencia de algún grupo delictivo. Al menos no formalmente.

En este caso nos referimos a los taxistas. Los operadores del volante, que tanto han exigido que no se permita la entrada de plataformas de transporte en la ciudad y que, según muchos, tienen prácticamente tomado al municipio.

Se han hecho virales las imágenes de cómo estos ruleteros agreden sin consideración a quienes laboran mediante Uber, Didi u otras plataformas similares, aunque también han llegado a amedrentar a los usuarios y hasta a conductores que nada tienen que ver con este servicio.

Esta semana, salió a la luz un nuevo video que evidencia el actuar de los taxistas de Playa del Carmen.

Taxistas golpean a turistas en Playa del Carmen

En las imágenes que se han vuelto virales en las redes sociales y compartidas por el medio La Palabra del Caribe, puede verse al menos a cinco personas, identificadas como taxistas, golpeando a una pareja tirada en el suelo.

Según la publicación los hechos ocurrieron a las afueras del famoso club CocoBongo, en la Quinta Avenida, supuestamente, la agresión se debió a ambos turistas no habrían querido pagar un cobro que consideraron excesivo.

Armados con un cartel, los ruleteros golpean a un hombre en el piso mientras una mujer trata de cubrirlo, lo que poco les importa a los agresores que continúan golpeando a ambas personas hasta que se dan cuenta que están siendo grabados.

Los taxistas pertenecen al sindicato de Lázaro Cárdenas del Río, del municipio de Solidaridad, quienes confirmaron la autenticidad el video y lamentaron lo ocurrido, afirmando que ya se investigan los hechos.

Se desconoce si las personas afectadas, cuya identidad o nacionalidad no se han revelado, ya interpusieron alguna denuncia, mientras que el Instituto de Movilidad, encargado de dar concesiones a sitios de taxis, será quien defina si retira o no los permisos para que los involucrados operen.

#PlayadelCarmen en Anarquía Total



Circula en redes sociales video de taxistas de Playa del Carmen golpeando a un turista frente al CocoBongo en Playa del Carmen, Mientras la pareja de la victima grita y trata de cubrirlo de los golpes, los taxistas dan patadas y golpes al... pic.twitter.com/0lAGWN2y4w — La Palabra del Caribe - Noticias de Quintana Roo (@palabracaribe) March 5, 2024