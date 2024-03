Estos son los países a los que puedes viajar únicamente con pasaporte mexicano

Viajar es uno de los mayores placeres de la vida; sin embargo, en muchas ocasiones es muy complicado conseguir una visa para poder entrar a otros países. Pero, ¿sabías que hay muchos lugares en el mundo a los que puedes ir solo con pasaporte mexicano?

Así como lo lees. No todos los países te piden visa para poder traspasar su frontera, por lo que, si aún no has podido conseguir este documento por que te rechazaron o sigues en el proceso, existe una amplia gama de opciones para planear tus próximas vacaciones haciendo uso del pasaporte.

El pasaporte mexicano es expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Se trata de un documento de identificación oficial que se solicita a todas las personas para poder viajar al extranjero y es mucho más fácil de conseguir que la visa.

¿A qué países se pueden viajar solamente con el pasaporte mexicano?

Si ya cuentas con tu pasaporte, entonces no te limites en tus próximas vacaciones y anímate a conocer otros países. Aquí te decimos cuáles son los lugares donde te permiten entrar solo con este documento:

Países de América

Honduras

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Panamá

Chile

Colombia

Guatemala

Belice

Trinidad y Tobago

Haití

Costa Rica

Nicaragua

Ecuador

Bolivia

El Salvador

Paraguay

Jamaica

Perú

Argentina

Granada

Bahamas

Barbados

Países de Europa

Italia Dinamarca España Finlandia Polonia Portugal República Checa Reino Unido Suecia Estonia Francia Noruega Malta Hungría Austria Islandia Letonia Países Bajos Lituania Luxemburgo Grecia Liechtenstein Eslovaquia Bélgica Suiza República Eslovaca Croacia

Países de Asia y Oceanía

Corea del Sur

Emiratos Árabes Unidos

Filipinas

Georgia

Hong Kong

Israel

Japón

Líbano

Macao

Malasia

Palestina

Saharaui

Qatar

Singapur

Nueva Zelanda

Vanuatu

Wallis

Futuna

Samoa

Tuvalu

Micronesia

Islas Cook

Niue

Países de África

Mauricio

Mayotte

Reunión

Túnez

Seychelles

Burundi

Cabo Verde

Comoras

Etiopía

Botsuana

Burundi

Madagascar

Costa de Marfil