¿Qué dijo AMLO sobre el Frente Cívico Nacional?

"Hay derechas en el mundo que son muy violentas y aquí hay que reconocer que están actuando por la vía legal, pacífica y así es la democracia, entonces adelante".

Sin opinión ante elecciones en Oaxaca

El presidente López Obrador no quiso opinar sobre el proceso electoral que vivirá Oaxaca el próximo año para renovar la gubernatura, pues, dijo, eso le corresponde a los ciudadanos.

"¿Quiénes van a decidir?, los ciudadanos, y para eso es la encuesta. Entonces, quien resulte, no me puedo meter. Los quiero mucho a todos, los conozco a todos".

En ese sentido, el primer mandatario reconoció la trayectoria política de los senadores Susana Harp y Salomón Jara, quienes se mencionan como precandidatos a la gubernatura de Oaxaca bajo las siglas de Morena.

"Desde hace muchos años conozco a Salomón, recorrí con él, y con Gabino en su tiempo, antes de que fuese Gabino gobernador, todo Oaxaca, y le tengo aprecio y conoce todo Oaxaca, y es mi amigo. Y conozco también a Susana y la considero una mujer de primera, sensible, defensora de las culturas de Oaxaca. Y conozco a todos, o sea, son hermanas, son hermanos".

Comentó que "lo importante es que se lleve a cabo el proceso, no sólo en Morena, en todos los partidos, sin conflictos, aun cuando siempre en estas épocas se despiertan mucho las pasiones y brota la ruda franqueza".

Cabe mencionar que el ex director Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Luis Antonio Ramírez, hace unos días manifestó su intención de competir por la gubernatura de Oaxaca.

Se debe respetar los estatutos para elegir candidato presidencial de Morena

Luego de que este fin de semana el coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, diera a conocer su desacuerdo para elegir al candidato de Morena para las elecciones presidenciales del 2024 por medio de encuesta, el titular del Ejecutivo Federal dijo que se deben respetar las reglas que se han establecido al respecto y no hay cabida para una reconsideración en el método de selección.

"Es que ya no es de conciliación, hay que apegarse a las reglas. Si el estatuto de un partido habla que se puede utilizar como procedimiento para elegir candidatos las encuestas, pues hay que respetar, ni modo que se va a modificar lo que ya está aprobado".

Sobre las declaraciones del legislador zacatecano en el sentido de que si no se modificaban los estatus de Morena para elegir al candidato para el 2024 saldría de las filas de Morena, López Obrador puso en duda el comentario.

"Entonces, ´si no modifican el estatuto me voy´, pues no creo yo; bueno, no creo que lo haya dicho, pues. O si lo dijo, no lo doy por bueno", comentó.

En un conversatorio con estudiantes de la Universidad de Monterrey y de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Monreal Ávila señaló que si Morena se cierra a su proceso de selección de candidatos, excluyendo a algunos aspirantes e imponiendo abanderados, se corre el riesgo de que pierda las elecciones de 2024.

"Si Morena se cierra, excluye e impone, existe el riesgo de perder el rumbo y las elecciones del 2024...Si el partido y sus aliados caminan en unidad, no hay manera de que nos ganen en las elecciones del 2024", aseveró.