Se reestructuró deuda externa de México; próximo gobierno 'no sufrirá con eso'

En 2025, el próximo Gobierno de México pagará solo el 50 por ciento de los intereses por el servicio de la deuda externa, informó el presidente de México Andrés Manuel López Obrador.

Durante su conferencia Mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente informó que la deuda externa de México fue reestructurada, por lo que este movimiento será de gran beneficio para la próxima administración federal.

"Les adelanto que ya hicimos una reestructuración de deuda para que en 2025 el gobierno que llegue pague la mitad de intereses de deuda de lo que nosotros pagamos cuando entramos al Gobierno".

López Obrador adelantó que fue notificado por el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la reestructuración de la deuda externa del país.

Con ello, destacó el Ejecutivo, la próxima administración federal que entrará en funciones para el 2025 no tendrá problemas económicos al inicio de la administración.

"Ya reestructuramos deuda para que en el 25 no tengan presiones de pago de intereses de deuda... Porque ya no es solo el año que viene y el 24, no, que el 25 no tengan presiones financieras. Estamos actuando de manera muy responsable en ese sentido.

Ya lo que estamos buscando es que el 25 el próximo Gobierno no tenga la presión que nosotros tuvimos al inicio de Gobierno".

Finanzas ´resueltas´

Andrés Manuel López Obrador especificó que el Gobierno de México tiene resuelta su situación financiera para 2024, por lo que terminará el sexenio con las finanzas resueltas.

Sobre la reestructuración de la deuda externa que contempla la disminución de los intereses, el Presidente informó que solicitará al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que explique el procedimiento para una mejor comprensión.

"Un día de estos le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique... Se los vamos a explicar. Le voy a pedir al secretario de Hacienda que se los explique porque es importante eso", agregó López Obrador.