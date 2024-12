Presidenta solicita al INE transparencia en los gastos para elección judicial

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el presupuesto asignado al Instituto Nacional Electoral (INE) es "muchísimo dinero" y le pide al instituto que informe y transparente en qué lo van a gastar.

Aseveró que el INE debe explicar en qué va a gastar el presupuesto del próximo año, y por qué contempla instalar menos casillas, para la elección de los nuevos integrantes del Poder Judicial.

Explicó que el presupuesto por 7 mil millones de pesos que le fue asignado al Instituto Nacional Electoral en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2025, "es mucho más de lo que van a recibir más de la mitad de los estados en su inversión anual".

Durante su conferencia matutina Sheinbaum sostuvo "sería bueno que el INE dijeran en qué va a gastar, porque ellos originalmente pidieron más presupuesto que en el 2024 que fue la elección más grande que ha habido en la historia de México".

Precisó que este año, el instituto electoral solo gastará en la instalación de las casillas electorales, porque no habrá financiamiento a partidos políticos, financiamiento a candidatos y candidatas, "es decir muchas cosas que no va a haber en la elección para personas del Poder Judicial, no va a haber financiamiento a campañas".

Para tener una idea de la cantidad de recursos que recibirá el INE para la elección de las y los ministros, jueces y magistrados el próximo año, agregó la mandataria, el presupuesto por 7 mil millones de pesos "es lo que costó los dos cablebuses de la Ciudad de México, es lo que costó dos veces el trolebús elevado de 8 kilómetros que se hizo en la Ciudad de México. Es el equivalente a lo que se invertirá el próximo año en 2025, en diversas zonas del estado de Guerrero para hacer carreteras, la mejora del sistema de agua potable de Acapulco, es muchísimo más de lo que recibe más de la mitad de los estados en su inversión anual".

Comentó que adicionales a los 7 mil millones de pesos asignados, el INE intenta conseguir otros dos mil millones de pesos más, por lo cual, enfatizó que se debe informar al pueblo de México en qué se destinarán dichos recursos.

Estimó que la mayor inversión pudieran ser las boletas, porque muchos de las y los candidatos tienen que salir publicados, "en algunos casos son más de 500 candidatos y candidatas tiene que haber un librito donde vengan los nombres de los candidatos y una papeleta donde uno va a votar, en donde tiene que apuntar cinco nombres de hombres y cinco de mujeres, cuánto cuesta el librito, cuánto cuesta la boleta", por lo que se deben clarificar los costos de la elección.

El pueblo de México no solo el gobierno debe enterarse, no sólo que digan que van a reducir a la mitad el número de casillas, sino que el INE transparente la elección y los gastos, que sea público y transparente "no es nada más decir requiero 10 mil millones de pesos sin explicar por qué los requiere, puntualizó.