Dwayne Douglas Johnson o más conocido como La Roca , o The Rock en su país natal, ha demostrado ser mucho más que un actor estereotipado de cine. Al ver su extraordinario físico uno podría pensar que tiene un perfil actoral bastante definido pero desde sus inicios no ha parado de sorprender. Nacido en California se desempeñó como luchador de la WWE, World Wrestling Entertainment , Inc., en el año 1996 obteniendo varios títulos que lo llevaron a hacerse conocido en el mundo del entretenimiento. En este ambiente se inició llevando a cabo pequeñas participaciones y en el año 2002 obtuvo su primer papel protagónico en El Rey Escorpión. De ahí, las ofertas no pararon de llegar convirtiéndolo en el primer actor en haber recibido el sueldo más alto con su primer rol protagónico en el año 2007.

Desde siempre La Roca ha demostrado que tiene talento para varias actividades, ya que no solo fue luchador, sino que, además, ha sido jugador de fútbol canadiense y también ha sido campeón jugando futbol americano en el Miami Hurricane, equipo que se ha ido ganando un hueco en este deporte y que aparece en las apuestas de la NFL desde que se incorporó en 2004 a la División Costera de la Conferencia de la Costa Atlántica. Se podría decir que gracias a sus múltiples facetas ha logrado ser una de las personas con más seguidores, del mundo del cine, en la red social Instagram. Con 273 millones de seguidores se posiciona por delante de la actriz americana Zendaya y nos da a entender que hablamos de algo más que una simple celebridad. En su perfil de Instagram, además de simples imágenes o videos mundanos, también se lo ve entretenerse con su familia.

A este personaje ambivalente lo hemos visto luchar, ser el rudo o el malo de la película, el más fornido de todos los musculosos como en la saga Fast & Furious como así también hemos visto su parte más tierna escuchandolo en la película de Disney llamada Moana con su famoso hit "You´re Welcome" que a poco estuvo de dejar atrás la épica canción de Frozen, Let It Go. Además de los éxitos taquilleros con los que ya cuenta La Roca, hay que sumarle el triunfo descomunal que está teniendo en las redes sociales como Instagram y TikTok. Como así también ha vuelto a sorprender a sus fans haciendo su debut en el mundo del rap colaborando con King Iso, Joey Cool y Aaron Dontez Yates más conocidos como Tech N9ne en el tema Face Off el pasado 8 de octubre. La canción, en poco tiempo, logró los 9 millones de streams en la plataforma de Spotify y se ubicó en el Top-1 de YouTube además de en TikTok coronándose como el "rey" de dichas plataformas.

El éxito en TikTok se debe a que él mismo ha creado su propio challenge bajo el hashtag #faceoffchallenge. Esta inteligente idea consiste en que sus seguidores se graben haciendo honor a una parte de la canción: "It's about drive, it's about power, We stay hungry, We devour". Bajo este grito de fortaleza varios seguidores ya han hecho el reto alcanzando más de 136 millones de videos hasta la fecha. Esta faceta de cantante ya la había mostrado, Dwayne, cuando hizo emocionar a miles de personas con la canción "Vaiana" en la película Moana, pero en esta ocasión parece haber irrumpido en el ámbito musical por lo más alto. En cambio, su éxito en Youtube, procede del millón de visualizaciones de los videos que sube sobre sus entrevistas, su equipo de fútbol o los trailers de sus próximas películas.

Ahora solo resta esperar para ver con qué nueva faceta nos sorprenderá este luchador/jugador de fútbol/actor/cantante la próxima vez.