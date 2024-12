Perros guía: ¿te pueden negar la entrada a un lugar si llevas uno?, esto dice la ley en México

A diferencia de lo que se pudiera pensar, los perros guía, no son mascotas, son animales entrenados específicamente para asistir a personas con discapacidades visuales, ayudándolas a desplazarse de manera segura y a ser más independientes en su vida diaria. Este rol crucial les otorga derechos especiales protegidos por la ley, que busca garantizar la inclusión y la no discriminación.

Sin embargo, no siempre se respetan estos derechos. Un reciente caso en Monterrey puso el tema en el foco público, cuando a Sary, una mujer con discapacidad visual, se le negó el acceso al hotel Safi donde era la posada de su trabajo, esto, porque iba acompañada de su perro guía, Odín.

También te puede interesar... Hotel niega acceso a mujer y a su perro guía en Nuevo León y las redes estallan (+Video)

Al viralizarse este acto de discriminación, de inmediato las redes se llenaron de comentarios en apoyo a ella, pero además, surge la duda de que leyes hay en México con respecto a los perros guía, te contamos más.

¿Es legal negar el acceso a un perro guía?

No. La legislación mexicana establece claramente que las personas con discapacidad tienen el derecho de ingresar con su perro guía a cualquier lugar público o privado de acceso general, sin restricciones ni costos adicionales.

El Artículo 58 de la Ley Federal de Protección a los Derechos del Consumidor prohíbe que se niegue el servicio o se impongan cuotas extra por llevar un perro guía. Además, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación refuerzan este derecho, respaldadas por la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

¿Dónde no pueden entrar los perros guía?

Aunque el acceso de los perros guía está protegido en casi todos los espacios, existen excepciones por razones de seguridad o sanidad, como:

- Áreas de procesamiento de alimentos o cocinas industriales.

- Quirófanos y zonas estériles en hospitales.

- Lugares que no son de acceso público, como residencias privadas.

En medios de transporte públicos, los perros guía tienen derecho a viajar junto a su usuario, pero en vuelos internacionales podrían aplicarse normativas específicas del país de destino.

¿Qué hacer si se te niega el acceso con un perro guía?

Si te enfrentas a discriminación, puedes denunciar el caso:

- Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred): Recibe denuncias de actos discriminatorios. Puedes presentar tu caso en su sitio web o enviar un correo a quejas@conapred.org.mx.

- Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco): Reguladora de los derechos del consumidor en comercios. Puedes denunciar al teléfono del consumidor, vía correo (denunciasprofeco@profeco.gob.mx), o en sus oficinas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias de todo Veracruz en tiempo real

Es importante reunir pruebas, como fotos, videos o testimonios, para respaldar tu denuncia.

El incidente de Sary en Monterrey no solo fue un acto de discriminación, sino también una violación directa a la ley. A pesar de que el hotel argumentó que no aceptaban mascotas, este argumento es inválido, ya que un perro guía no es una mascota, sino un acompañante de servicio reconocido por la ley, que además, está permitido el acceso en las políticas de la empresa.

Al respecto, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, expresó su apoyo a Sary en redes sociales y prometió sanciones contra el hotel involucrado, pues los perros guía son aliados esenciales para las personas con discapacidades visuales, y su acceso a espacios públicos está respaldado por leyes nacionales e internacionales.