“Escuchamos y no juzgamos”, ¿qué significa la tendencia viral en TikTok?

En las redes sociales ya no es ninguna sorpresa que a menudo se pongan de moda algunas dinámicas, o como se les dice, “trends”, pero cada vez que una tendencia empieza a crecer al punto de ser replicada por múltiples usuarios, muchos se preguntan en qué consiste para tratar de seguirla sin equivocarse de idea.

Por ejemplo, en las últimas semanas se ha visto muy de moda una tendencia denominada “Escuchamos y no juzgamos”, que comúnmente realizan las parejas, pero también puede hacerse entre amigos, e incluso entre familiares.

¿En qué consiste el trend?

Este fenómeno viral anima a los usuarios a compartir información privada, siendo por lo general confesiones sobre comportamientos y hábitos no tan agradables, o alguna reacción que hayan tenido ante una situación en particular.

El objetivo de la tendencia es promover un ambiente empático, pues la persona que escucha debe abstenerse de responder con cualquier tipo de comentario despectivo, y en lugar de eso fomentar la comunicación sincera y el entendimiento mutuo.

Además, las confesiones no son sólo para la persona con la que se realiza el trend, sino también para los usuarios que vean los videos, pues habitualmente los comentarios se llenan de anécdotas sobre experiencias similares que comparten los espectadores, y aunque parezcan inocentes, pueden resultar molestas para otros.

Entre lo más dicho en esta tendencia se pueden rescatar confesiones como “A veces finjo estar ocupado para no salir con mis amigos/pareja”, “Uso la ropa de mi herman@ cuando no está”, todas siempre seguidas de la frase dicha al unísono: “escuchamos y no juzgamos”.

Sin embargo, algunos señalan (y critican) que otros usuarios llevan esta tendencia más allá y hacen confesiones más serias o incluso salidas de tono, como “todavía no supero a mi ex”, y apuntan que el trend se ha vuelto una forma de banalizar problemas serios, o detectar “red flags” en las relaciones, ya que las personas se sienten libres de compartir sin consecuencias.

En la plataforma TikTok sobran los ejemplos de esta tendencia entre parejas, amigos y familiares, y la frase principal se ha convertido en un mantra sobre tener conversaciones y compartir secretos incómodos sin temor a ser criticado.