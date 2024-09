¿Más problemas para los Yunes? Les habrían cancelado sus visas de EE.UU.

Los senadores Miguel Ángel Yunes Márquez y Miguel Ángel Yunes Linares siguen en el medio de la polémica desde que el pasado martes sorprendieron a sus aliados y opositores al pronunciarse a favor de la reforma al Poder Judicial de la Federación del gobierno de Morena.

Luego de que padre e hijo fuesen expulsados del Partido Acción Nacional (PAN), pareciera que los problemas para los senadores veracruzanos no paran, pues se habría difundido un supuesto audio filtrado donde el exgobernador de Veracruz afirmaría que el gobierno de Estados Unidos les habría cancelado sus visas.

"Yo sí quisiera comentarte Esteban porque nos está afectando en el tema migratorio, ya me cancelaron la visa a mí, le quieren cancelar la visa a Miguel. El tema está bien delicado, entonces échame una llamada, ¿no?"

Posteriormente, mediante su cuenta de X, el periodista Joaquín López-Dóriga habría asegurado la veracidad de esta información, tanto en el caso de los senadores como del exalcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez.

Un par de horas después del mensaje del periodista, Fernando Yunes Márquez respondió al post desmintiendo que se le hubiera cancelado la visa, añadiendo que se encontraba en esos momentos en los Estados Unidos "atendiendo un compromiso familiar".

@lopezdoriga es totalmente falso que me hayan cancelado la visa. En este momento me encuentro en Estados Unidos atendiendo un compromiso familiar. Le pido atentamente aclare que es una mentira. Si lo desea le puedo llamar por facetime y mostrarle donde me encuentro. Gracias https://t.co/7T2QYBgcob