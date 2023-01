López Obrador rechaza reunión con ministra Yasmín Esquivel y su esposo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó haberse reunido recientemente con la ministra de la Suprema Corte de Justicia Yasmín Esquivel y con su esposo José María Riobó.

Tras ser cuestionado por los medios de comunicación durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario federal fue aseguró que se trata de una campaña negra de los conservadores.

"Es mentira. Están tan desesperados que inventan y mienten como respiran. Yo no me he reunido con la licenciada Yazmín ni con su esposo. Hay una campaña, no solo por este caso, ya lo hemos hablado, es evidente que el bloque conservador y corrupto, lo que saquearon al país, tienen una campaña mediática".

El jefe del Ejecutivo aseveró que el tema de la tesis plagiada le correspondía a la Universidad Autónoma de México (UNAM) y no debió dejar la situación a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Afirmó que la máxima casa de estudios, pasó el tema a la SEP solo para "lavarse las manos".

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López, indicó que la SEP no está facultada para cancelar el título profesional de la ministra.

Dio a conocer que este día, la Secretaría de Educación enviará la contestación a la UNAM, la cual fue recibida con el folio 20030011