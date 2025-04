El genio malinterpretó mi deseo: te decimos cómo hacer tu propio meme

Esto se está descontrolando; los memes relacionados con la tenencia ´el genio malinterpretó mi deseo´ están prácticamente por toda la internet, reemplazando por fin a las imágenes estilo Ghibli.

Y es que esta nueva tendencia no solo es original por los temas que están detrás de las imágenes, sino que estas por sí solas son una obra de arte al recrear el estilo único de una pintura renacentista.

Si no te has sumado a esta tendencia y no sabes qué palabras utilizar para que la inteligencia artificial recree tu deseo frustrado, a continuación, te decimos cómo hacerlo.

Así puedes crear tus imágenes de ´el genio malinterpretó mi deseo´

Lo primero que debes hacer es acceder a una inteligencia artificial como puede ser ChatGPT, Grok o Gemini IA, por citar algunas, ya que estas plataformas serán las que ´hagan realidad´ la imagen que tienes en mente.

Una vez ahí, deberás escribir una instrucción bastante precisa, ya que la inteligencia artificial requiere palabras específicas para poder dar vida a la idea que tienes en mente. Un ejemplo de la instrucción para obtener la imagen que estamos buscando sería:

"Crea una imagen estilo pintura al óleo clásica del renacimiento en donde predominen los colores café, los rasgos suaves sobre una persona triste y decepcionada que esté...".

Es en esa parte donde deberás escribir tu deseo; una vez hecho eso deberás esperar el resultado y ver si se cumplió tu deseo malinterpretado por el genio.

Si fue de tu agrado, puedes descargarla y luego en tu teléfono agregarle un texto donde expliques lo que le pediste al genio y que finalmente mal interpretó.

Y descuida, si no te gustó mucho el resultado creado por la IA, puedes editar la imagen hasta que salga una que vaya más con lo que quisiste ´desear´.

Ahora, si lo que buscas es retratar tu deseo acompañado de un artista reconocido, la instrucción que podrías dar a la IA quedaría más o menos así:

"Crea una imagen de pintura al óleo estilo barroco, estilo Rembrandt, con el fondo oscuro, iluminación dramática, que tenga estética surrealista y humor absurdo sobre un retrato de (nombre del artista) y que esté...".

¿Ya entendiste un poco más la idea detrás de los memes de ´el genio malinterpretó mi deseo? Es tiempo de que dejes volar tu imaginación y con ayuda de la IA consigas ´hacer realidad´ esos sueños tan locos que vuelan en tu cabeza. ¿Te animas?