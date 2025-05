Inicia el cónclave: este será el día a día de la elección del nuevo Papa

Este miércoles 7 de mayo da inicio el cónclave para elegir al sucesor del Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

La Iglesia Católica cuenta con un protocolo estricto para designar a su líder, en el que se establecen votaciones diarias y las tradicionales "fumatas", que harán saber al mundo si se llegó o no a un consenso, dependiendo del color del humo (negro si no, blanco si ya hay nuevo papa).

Sigue leyendo para enterarte de todo lo que necesitas saber sobre cómo será el día a día del proceso para nombrar al 267° sucesor de San Pedro.

Primer día del cónclave

Hoy miércoles 7 a las 10:00 horas del Vaticano, las 2:00 de la mañana en México, se celebró la misa "Pro eligendo Pontifice" en la basílica de San Pedro, la cual fue presidida por el decano del Colegio Cardenalicio, encargado de los comicios.

Los cardenales se reúnen a las 16:15 en la Capilla Paulina, y realizan la procesión a la Capilla Sixtina a las 16:30 (8:30 en México), donde tiene lugar la votación. A su llegada, y luego de que los participantes realizan el Juramento, se declara el "Extra homes" (Todos fuera) y se cierran las puertas de la capilla.

De ahí el nombre "cónclave", que viene del latín cum clave, que significa "bajo llave", pues los cardenales permanecen encerrados en el recinto hasta que una decisión sea tomada.

Este mismo día se realiza la primera votación, y se emite la fumata para indicar si se llegó o no a un acuerdo.

Cronograma de los siguientes días

Si no hubo nuevo pontífice el miércoles, el proceso continúa mañana jueves (y en los subsecuentes) arrancando con una misa a las 7:30 am (23:30 del día anterior en México) y dos jornadas de votación, tanto en la mañana como en la tarde.

Los dos primeros escrutinios del día se realizan a las 9:00 am (1:00 am) y la fumata de esta sesión se emite al mediodía (4:00 am); la segunda sesión tiene lugar a las 16:00 horas (8:00 am) con la segunda fumata a las 19:00 horas (11:00).

¿Cuánto tiempo tienen para decidir?

Según la Constitución del Vaticano, los cardenales tienen tres días, un total de 12 escrutinios, para elegir un nuevo papa bajo este esquema; si esto no ocurre, se realiza una pausa de un día (domingo 11 de mayo) para la reflexión.

De la pausa en adelante, el cónclave adopta un esquema de ciclos de siete votaciones y recesos. Si se continúa alargando hasta alcanzar las 34 votaciones, la legislación vaticana establece que la elección se reduzca a los dos cardenales más votados.

Protocolo para una vez elegido el papa

Para elegir a un nuevo pontífice, este debe ser votado por al menos dos tercios de los votantes. Participan 133 cardenales en el actual cónclave, por lo que requiere de 89 votos.

Una vez logrado, se emitirá la fumata blanca, acompañada del repique de las seis campanas de la basílica de San Pedro. Eso sí, el elegido debe aceptar primero su nombramiento como pontífice.

El Papa electo deberá decidir el nombre con el que será conocido, y se dirigirá a la llamada "Sala de las Lágrimas", donde se vestirá con los hábitos papales. Recibe dicho nombre porque, según el obispo Robert Barron, los nuevos pontífices lloran al darse cuenta del peso de su cargo.

Después de esto, el nuevo Papa es presentado a los fieles en el balcón de la logia central de la basílica de San Pedro con el mensaje "Habemus Papam", y concede la bendición especial "Urbi et Orbi", que solo los pontífices imparten en el día de su elección, en Navidad y en Domingo de Resurrección.

¿Quiénes podrían ser elegidos?

Aunque los votos no son hechos públicos, desde el fallecimiento de Francisco ya hay nombres sonados en medios de comunicación y casas de apuestas para sucederlo, entre ellos:

Cardenal Matteo Zuppi , arzobispo de Bolonia

, arzobispo de Bolonia Cardenal Pietro Parolin , secretario de Estado del Vaticano

, secretario de Estado del Cardenal Luis Antonio Tagle , de Filipinas, figura del catolicismo en Asia

, de Filipinas, figura del catolicismo en Asia Cardenal Peter Turkson, representante del catolicismo en África; ya hubo un papa latinoamericano, ¿será posible el primer papa africano?

Desde las 11:00 de hoy (hora de México) y los días siguientes a las 4:00 y 11:00 recibiremos las señales hasta que haya un nuevo papa. Los últimos cónclaves han sido relativamente rápidos, pues a Francisco y a Benedicto XVI los eligieron al segundo día. ¿Cuánto crees que demore el actual?