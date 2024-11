LFT: Este es el último día de descanso que le queda al 2024

Este 18 de noviembre fue el penúltimo día de descanso obligatorio marcado por la Ley Federal del Trabajo (LFT), con motivo del aniversario de la Revolución Mexicana. La pregunta que muchos trabajadores se hacen ahora es si queda algún otro para cerrar el año.

La recta final del 2024 que ya se aproxima está marcada por las fiestas decembrinas, incluyendo Navidad y Año Nuevo, y quién no quisiera poder darse un respiro de las responsabilidades del mundo laboral para poder disfrutar como Dios manda con la familia.

Lamentablemente, no es tan fácil como parece. Hay quienes pueden y deciden tomar vacaciones en esta fecha, pero por ley no todos los trabajadores gozan de las mismas hasta que cumplan al menos un año laborando en su empresa actual; también está el caso de quienes agotan sus días libres antes de tiempo, o que la época demanda más trabajo en su empresa, por lo que les piden no tomarlas.

No obstante, la buena noticia es que la LFT sí cuenta en su artículo 74 con un día de descanso obligatorio establecido para estas fechas, por lo que los trabajadores podrán al menos aferrarse a él para disfrutar lo que puedan de la temporada navideña.

¿Cuál es el último día de descanso del 2024?

Como ya muchos se lo han de imaginar, el próximo día feriado establecido en la LFT es el 25 de diciembre, el día de Navidad, por lo que los trabajadores podrán darse un respiro de la “chamba” y disfrutar de la compañía de sus seres queridos en esta época que es para pasarla en familia.

Recuerda que, si por algún motivo se requiere que trabajes en esta fecha, por ley tienes derecho a recibir tu paga diaria más un adicional equivalente al doble; es decir, un pago triple.

Por si fuera poco, después del 25 de diciembre el siguiente día de descanso es el 1 de enero de 2025, con motivo del Año Nuevo. A pesar de que son años diferentes, sólo les separa una semana, así que si todo va bien podrás aprovechar al menos de los dos días más importantes de la temporada decembrina.

Además, estos descansos no son el único motivo por el que los trabajadores mexicanos esperan esta época. Ya muchos iniciaron la cuenta regresiva de los días que faltan para recibir el pago de su aguinaldo, cuya fecha límite es el 20 de diciembre, y equivale a 15 días de salario. Un dinerito extra para solventar los gastos para la Navidad, que muchas veces lo requieren.