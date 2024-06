Justicia para Thalía; joven sobrevive a explosión de gas en Tamaulipas y nadie se hace responsable

Imagina llegar a tu casa luego de un duro día de trabajo; ahora imagina que cuando apenas estás dejando tus cosas a un lado una explosión acaba prácticamente con todo, dejándote con graves heridas que dejarán cicatrices que tardarán una vida en sanar.

Algo así vivió Thalía, una joven que sufrió en carne propia la explosión del departamento donde habitaba en Matamoros, Tamaulipas, y quien ha tenido que lidiar no solo con las secuelas físicas y emocionales del hecho, sino que no ha logrado obtener justicia por lo ocurrido.

El hermano de Thalía, a través de su cuenta de X @Wikichava, recordó que fue hace ya casi un año, un 29 de junio de 2023 cuando la mujer llegaba a su vivienda, la cual voló en menos de un segundo por una supuesta fuga de gas.

Según el hermano de Thalía el departamento contaba con estufa y boiler eléctrico por lo que no había motivo alguno para que ahí se registrara un siniestro a causa del gas; la fuente, luego de varias investigaciones, sería un gasoducto que corre a pocos centímetros de la entrada del departamento.

"El 26 de enero de 2022 la población de Matamoros quedó aterrada cuando un 7Eleven explotó por acumulación de gas. La tienda no tenía instalación (..) igual a lo ocurrido en casa de mi hermana, descubrieron que se debió a fugas de Gas Natural de la empresa Gas Engie".

En este hecho fallecieron dos personas, empleados de la tienda que habían reportado un fuerte olor a gas, lo que fue minimizado ya que el local no contaba con instalación.

Las investigaciones posteriores revelaron que el gas se había acumulado en el baño; en el caso de Thalía, narra @Wikichava, "la acumulación de gas ocurrió en el baño ¡así como lo leen, igualito que en el caso del Seven!".

La mujer afectada interpuso una denuncia en contra de Gas Engie ante la Fiscalía de Tamaulipas desde 2023; a la fecha, la mujer lleva más de 35 millones de pesos en gastos hospitalarios por al menos 15 cirugías.

Cerca del 60 por ciento de su cuerpo presenta quemaduras de tercer grado, cicatrices en casi la totalidad de su persona y marcas de fuego en la piel, así como amputaciones en dedos, sin hablar también de las secuelas psicológicas del hecho.

A casi un año de lo ocurrido Gas Engie no se ha hecho responsable de lo ocurrido en el caso de Thalía ni en el caso de los empleados del 7Eleven, cuyas familias siguen luchando por una indemnización que la empresa gasera busca evadir.

Engie confirmó que no se harán responsables y desestimó el caso, dicen que "No existen elementos que fundamenten dicha responsabilidad". Quedé impactado, la carpeta de investigación dice otra cosa, o su personal no sabe todo o deliberadamente mintieron. Tengo las pruebas. pic.twitter.com/5SovAU2XvD