Jueces no están invitados al Grito: AMLO; habrá pocos funcionarios

"No, no, no, nada más es una representación del Gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y austera, nada de la parafernalia de antes".

El presidente Andrés Manuel López Obrador de tal forma descartó la presencia de representaciones de los poderes Legisativo y Judicial a la ceremonia del Grito de Independencia.

Este miércoles en su conferencia mañanera, fue cuestionado sobre si habrá invitados especiales a la ceremonia del Grito, en particular asistentes de la Suprema Corte, a lo que dijo:

"No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominico público con el Poder Judicial, porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación, nosotros consideramos, aunque se opine distinto que están en contra del pueblo y que son representantes de la oligarquía de la minoría corrupta, rapaz".

El titular del Ejecutivo federal insistió que queda pendiente una reforma al Judicial, tarea que dijo se podría realizar:

"Si el pueblo lo decide, cuando entre el nuevo Congreso para que sea el pueblo el que rescate, recupere al Poder Judicial. Que se elijan los jueces por el pueblo, que el pueblo elija a los magistrados, que el pueblo elija a los ministros para que entonces sí sea Suprema Corte de Justicia y haya un auténtico estado de derecho, no un estado de chueco".

¿A qué hora será el Grito?

En cuanto a la celebración del 15 de septiembre, el evento comenzará a las 19:00 horas con la actuación de casi mil niños de los Semilleros Creativos; a las 22:00 horas tocará el Grupo Frontera.

Y a las 23:00 horas, el Grito, para después dejar el escenario, de nuevo, a Grupo Frontera.