invita_amlo_a_asistir_a_su_tercer_informe_de_gobierno_con_cubrebocas

Desde Irapuato, Guanajuato el mandatario dijo que a pesar del dolor por las víctimas de la pandemia por Covid-19, ya pasó mucho tiempo y desea estar con la gente.

"Aprovecho para de nuevo invitar a todos. A pesar del dolor, de la tristeza por la pandemia, pues tenemos que salir adelante, echarle ganas. Y vamos a reunirnos en el Zócalo, pues todos los que quieran asistir".

¿No hay un límite de asistencia?, se le cuestionó.

"No, no, porque tenemos muchas ganas de vernos, ya ha pasado mucho tiempo y tenemos que congregarnos en el Zócalo, en el Zócalo democrático, que nos trae muy gratos recuerdos. Entonces, no es lo mismo estar en las oficinas -que hace falta- que estar en el Zócalo, con la gente que quiera asistir. Están todas y todos invitados", subrayó.

López Obrador adelantó que el miércoles 1 de diciembre no habrá Mañanera y recordó que a las 17:00 horas dará su informe, con el que va a detallar lo que se ha hecho en tres años de su gobierno y lo que seguirá "haciendo para la transformación de México".