Insiste AMLO en reformar el Poder Judicial

En la mañanera de este miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que Ana Elizabeth García Vilchis presentará la sección quién es quién en las mentiras, una síntesis del resumen breve de las mentiras.

"No se trata aquí de todo el bombardeo diario de los medios pero que viva el derecho a disentir y que viva la democracia".

Y así vamos a seguir, aunque haya un 99.999 que no manipulan, y es una dicha contar con éste espacio, el derecho de réplica.

Y lo ejercen todos los ciudadanos con posibilidad de participar en internet, aunque manipulan pero no, lo que cada persona puede contestarle a un periodista famoso, a cualquier intelectual o político, eso no se podía antes, sólo algunos periódicos tenían una sección del uso de réplica.

El Reforma, afirmó el presidente, no sé si todavía tenga cartas al lector, la opinión del lector y todas en contra de los opositores. A cada rato dice una mentira.

"Cómo se defendía aquí estamos informando y utilizando el derecho de réplica, hay que celebrar eso".

Abundó "imágenes, reprimen a los estudiantes en el 68 y nadie saca nada, solo Excélsior sacó algo".

Sin embargo, los grupos de intereses siguen siendo los medios un instrumento de manipulación y lo que se oculta actos autoritarios, Corrupción vean el caso del Secretario de Seguridad de Felipe Calderón, pregunto, saben cuándo va a resolverse la sentencia en EU y todas las posibilidades que hay para que hable García Luna, pero porque los medios no hablan de esto, porque de una u otra forma había relaciones con García Luna, ahora hay oportunidad de que se sepa más.

Por su parte García Vilchis exhibió al periodista Jorge Ramos por informar sobre la crisis migratoria en la frontera y destaca acciones del gobierno de AMLO para proteger migrantes.

García Vilchis manifestó clasismo por informar la compra de pavos y piernas de cerdo para los trabajadores de la CFE y se lanza contra los ministros de la Corte.

En la sección "quién es quién en las mentiras, de la semana", rechazó ante AMLO sobrecostos en la vacuna Patria: Se ha desarrollado con los más altos estándares de calidad.

Sobre el anuncio del diputado Ignacio Mier de una consulta para reformar al Poder Judicial, AMLO dice que esto ayuda y "todos tenemos que participar para purificar la vida pública".

El Poder Judicial, casi en su totalidad, dijo, está podrido; solo le sirve a los potentados y a los delincuentes, repite López Obrador.

Insiste en reformar al Poder Judicial: ¿Por qué no preguntarle a la gente?

García Vilchis acusó ante López Obrador una campaña de sembrar una mentira "y los demás lo destacan como una noticia principal".

El jefe del Ejecutivo federal, manifestó que el pueblo manda en la democracia, entonces por qué no consultar a la gente, por qué no consultar, la importancia de que los Ministros de la Corte los elija el pueblo, no una élite del poder, además ya fue así fue te el periodo que se conoce como la República Restaurada con los presidentes Juárez y Lerdo de Tejada.

Consideró que "ayuda" la consulta popular propuesta por Ignacio Mier, para que la población decida si se realiza una reforma al Poder Judicial para que los ministros sean electos, además, dijo que "sería bueno" que la gente participara en "limpiar la vida pública".

El presidente Destaca la figura de Daniel Cosío Villegas como "el posiblemente el mejor historiador en toda la historia de México" y se pone a leer referencias de Pedro Salmerón.

Refirió el gatopardismo, del Porfiriato, del PAN y del PRI. "Todas las leyes del período neoliberal eran aprobadas por el poder judicial".

Argumenta que el Poder Judicial es un poder al servicio de la oligarquía: "No saben impartir justicia para la mayoría del pueblo".

Y cuestiona ¿cuál es la excusa leguleya para no reformar al Poder Judicial?.