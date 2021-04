Implementará GOF programa de vigilancia en frontera sur

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, informó que el Gobierno Federal implementará un programa de vigilancia en la frontera sur ante la llegada de migrantes, procedentes de Centroamérica, y brindar protección a los niños.

"Hemos tomado la decisión de reforzar las acciones en la frontera sur, es mejor prevenir en la frontera sur, darle atención a los niños", dijo.

Señaló que esta fue una de las decisiones que se tomaron ayer durante la reunión, en Palacio Nacional, con los gobernadores de Tabasco, Chiapas y los presidentes municipales de los estados la franja sur del país.

Adelantó que, para llevar cabo dicha estrategia, las Fuerzas Armadas tendrán mayor presencia en esa región, con la finalidad de proteger a los niños migrantes que en algunas ocasiones viajan solos o son sus padres con el objetivo de llegar a los Estados Unidos.

"Estamos participando todos, la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de la Defensa, Marina, Guardia Nacional, Seguridad Pública, está participando la Secretaría del Bienestar, de Medio Ambiente, participa la Secretaría de Salud, el DIF, que se va a hacer cargo de establecer refugios para niños, para protegerlos", acotó.

El Mandatario dijo que este plan se llevará a cabo también con el apoyo de las autoridades estatales y municipales.

López Obrador indicó que se debe trabajar con más intensidad en la frontera sur para evitar casos como el asesinato de migrantes guatemaltecos en Camargo, Tamaulipas, registrado en marzo pasado, encaminado principalmente a la protección de menores de edad.

"No queremos desgracias, no queremos actuar sin prevenir ante una situación delicada", expresó.

Señaló que si bien la Sedena y la Guardia Nacional trabajarán para contención de migrantes en la frontera sur ésta no se podrá dar al cien por ciento, es por ello que se están atendiendo otros frentes, como refugios y albergues.

En este contexto, recordó que uno de los momentos más difíciles con el ex presidente Donald Trump, fue en mayo de 2019, cuando se dio la deportación de aproximadamente 80 mil personas, pero dijo que con Joe Biden "en marzo pasado aumentó al doble y ahora por cada tres o cuatro adultos, hay un menor".

En cuanto al presupuesto destinado para tal efecto, el jefe del Ejecutivo dijo que se definirá la próxima semana, pero aclaró que no hay límite, considerando que es un asunto humanitario.

"En el gobierno nuestro, todo lo que tiene que ver con el principal de los derechos humanos, que es derecho a la vida, siempre es una prioridad y no tiene techo financiero, no hay límite, es lo que se necesite, lo que se requiera. Afortunadamente tenemos presupuesto porque no hay corrupción (...) ya el gobierno no está dedicado a robar, como era antes, el gobierno está dedicado a atender al pueblo", aseguró durante la ronda de preguntas y respuestas.

Adelantó que, mañana durante la Cumbre sobre el Cambio Climático, que se llevará a cabo por videoconferencia teniendo como anfitrión a su homólogo, Joe Biden, planteará el tema migratorio, ya que una de sus causas es la falta de oportunidades de las personas en sus países de origen, sobre todo, de los que viven en países de Centroamérica.

"Claro, no es migración, pero sí hay una relación, porque la gente, independientemente de los ´polleros´, los traficantes y además la búsqueda de mejores condiciones de vida, de mejores condiciones de vida, de trabajo, el salir adelante, porque el migrante eso es lo que busca, es un ser excepcional que va a trabajar y a salir adelante, pues hay una situación de mucho abandono en Centroamérica y entonces la gente no emigra solo por gusto, lo hace por necesidad", apuntó.

Aseveró que el presidente Biden está consciente de apoyar a Centroamérica, por ello está solicitando al Congreso apruebe cuatro millones de dólares para planes de desarrollo y bienestar.

"Ojalá y no se demoren, no se tarden, que empujen al elefante para que camine y se logre una solución", dijo.