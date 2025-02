Fue decisión del Poder Legislativo definir hasta el 2030 la ley contra el nepotismo: Sheinbaum

Fue decisión del poder legislativo definir la fecha de inicio de la ley contra el nepotismo y la de no reelección, "lo importante para las y los mexicanos es que a partir del 2030 no puede haber familiares que en un periodo inmediato contiendan a un cargo, ni reelección", aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum.

Al ser cuestionada en su conferencia "mañanera del pueblo" sobre su iniciativa que contemplaba la prohibición de nepotismo a partir del 2027 y la de no reelección en 2030, y el acuerdo político alcanzado en el Congreso estableció que ambas entrarán en vigor a partir de 2030, enfatizó que "La política es optar entre inconvenientes", una frase, dijo, del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es lo que se pudo aprobar, la política también es eso", pero esperamos que en 2027 no haya familiares que se presenten a contender "porque se van a ver muy mal".

"Si alguien quiere postular en el 2027 o un familiar, pues no creo que le vaya muy bien, porque no creo que el pueblo vaya aprobar esa condición y pues mi recomendaciones que particularmente es una recomendación del partido al que pertenezco, pues es que no se haga por parte de Morena, en el caso de sus candidatos y que busque alianzas con los otros partidos, que no ocurra esto, pero es lo que se pudo lograr en el Congreso y qué bueno que se logró, a ver por qué no vemos lo positivo que, a partir del 2030, no habrá nepotismo", enfatizó.

De acuerdo con lo aprobado, a partir de 2030, la Constitución prohibirá que familiares hereden cargos y que haya reelección en puestos como presidencias municipales, diputaciones, senadurías y gobernaciones.

La presidenta señaló que es un logro significativo porque a pesar del retraso en la implementación, la inclusión de estas prohibiciones en la Constitución es un paso importante para fortalecer la democracia y la transparencia en México.

De cualquier forma, agregó Sheinbaum, si algún partido o candidato decide postular a un familiar en las elecciones de 2027, es probable que sea mal visto por la ciudadanía y sufra consecuencias electorales.

Se mencionó el caso de San Luis Potosí (SLP), ejemplo del Partido Verde, donde la esposa del gobernador Ricardo Gallardo inicialmente expresó interés en sucederlo, pero luego desistió. Esto ilustra la sensibilidad del tema y el rechazo público al nepotismo.

Reiteró que espera que todos los partidos políticos, incluidos Morena y el Partido Verde, eviten prácticas de nepotismo en las elecciones de 2027, ya que esto podría dañar su imagen y credibilidad.