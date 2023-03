Falta de quórum 'salva' a fiscal y al gobernador de Veracruz de comparecer

Siete senadores de Morena se ausentaron en la reunión de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Esto provocó la posposición de la discusión para citar a unos 30 funcionarios, entre los que destacan el gobernador Cuitláhuac García, la fiscal general Verónica Hernández Giadáns y el rector de la UPAV.

La reunión tenía como objetivo someter a consideración del pleno el acuerdo para llamar a comparecer a los funcionarios, quienes rechazaron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Sin embargo, solo asistieron siete senadores de la oposición, lo que no alcanzó el quorum requerido.

¿Quiénes integran la comisión?

Mientras que del PAN asistieron la presidenta de la Comisión, Kenia López Rabadán, José Alfredo Botello Montes y Gina Andrea Cruz Blackledge. Del PRI se presentaron Sylvana Beltrones Sánchez y Claudia Edith Anaya Mota; del PVEM María Graciela Gaitán Díaz y también estuvo presente el senador sin grupo, Emilio Álvarez Icaza.

Por otro lado, los senadores de Morena Nestora Salgado, Raúl de Jesús Elenes Angulo, Citlalli Hernández Mora, Martha Lucía Micher Camarena, Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo, la veracruzana Gloria Sánchez Hernández y Antares Guadalupe Vázquez Alatorre no asistieron a la reunión, lo que provocó la posposición de la discusión.

'Fallan a las víctimas'

Álvarez Icaza lamentó la ausencia de los legisladores, señalando que esta es una cuestión que incide directamente en las víctimas, quienes son las únicas afectadas. Además, criticó la práctica reiterada de no querer llamar a comparecer a los servidores públicos, contrario a los llamamientos mediáticos de algunos de los integrantes.

"El mensaje claro es que no tienen interés de ejercer su función en materia de derechos humanos y pueden decir lo que quieran porque los hechos son reiterados y esta no es la primera vez que pasa eso".

El senador panista Alfredo Botello recordó que es mandato constitucional que los servidores públicos respondan las recomendaciones de las comisiones nacional y estatal de derechos humanos, pero en caso de incumplirlas o no aceptarlas deben acudir a explicar su proceder.

Rechazó que la agenda sea la excusa de los legisladores para no asistir, máxime que la fecha y hora de la sesión fue notificada con tiempo suficiente. En esta lista de servidores públicos que no han aceptado las recomendaciones se incluyen ayuntamientos, fiscalías y universidades, los cuales deben explicar por qué no lo han hecho.

El legislador solicitó a la presidenta de la Comisión del Senado que reprograme una nueva sesión para abordar el asunto, expresando que la petición de la CNDH fue directamente enviada a la presidencia del Senado, máximo órgano del mismo.

