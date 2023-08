Evita AMLO posicionarse ante nombramiento de García Cabeza de Vaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador enfatizó que "ahí queda" su postura sobre el nombramiento de Francisco García Cabeza de Vaca, como encargado del proyecto de seguridad de la oposición.

Durante su conferencia mañanera, al ser cuestionado sobre el tema que fue anunciado por el Partido Acción Nacional (PAN), el titular del Ejecutivo dijo:

"Sin comentarios (...) mejor no habló porque me pueden sancionar -con relación al INE-".

Este martes, el blanquiazul dio a conocer que el exmandatario tamaulipeco será el encargado de coordinar las mesas de expertos en materia de seguridad del Frente Amplio por México, ya que -según un comunicado- sus ideas y aportes "serán muy valiosos y contribuirán a enriquecer el debate político y fortalecer ese proyecto".

Por lo anterior, el titular del Ejecutivo federal reiteró su crítica al Frente Amplio Opositor, que nombró a José Ángel Gurría -quien gestionó el Fobaproa-, como encargado del desarrollo de su Plan de Nación.

Y si ahora incluye en su equipo al exgobernador que es investigado por la FGR por presuntos delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, "pues mejor no habló, no me vayan a sancionar".