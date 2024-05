Elecciones 2024: ¿Cómo votar correctamente para que no se anule mi voto?

En estas elecciones 2024 en México, una de las dudas más frecuentes es como votar correctamente para que no se anule el voto; pues en las boletas electorales tienes la opción de votar por partidos en coalición, así que checa bien y toma nota.

Al votar, los ciudadanos pueden elegir a los líderes que representarán sus intereses y valores, por lo que podrán influir en las políticas públicas que afectan la vida diaria.

Votar es un derecho y un deber. Es un derecho porque es una garantía fundamental de la democracia, y es un deber porque es una responsabilidad ciudadana. Al votar, los ciudadanos están ejerciendo su derecho a participar en la toma de decisiones que afectan su vida además de su localidad, estado o país.

Además también es una forma de expresar la opinión de los ciudadanos, pues al elegir a los líderes y las políticas que representan sus intereses, los ciudadanos están expresando su visión de cómo debería ser el lugar que habitan.

Así puedes votar de manera correcta

- Verifica tu credencial electoral: Asegúrate de que tu credencial para votar esté vigente y en el padrón electoral. Puedes verificar esto en la página del Instituto Nacional Electoral (INE).

- Conoce las opciones: Infórmate sobre las candidaturas y partidos políticos que participan en las elecciones. Asegúrate de entender las propuestas de cada candidato y las coaliciones en las que participan.

- Ubica tu casilla electoral: Encuentra la casilla electoral correspondiente a tu lugar de residencia y asegúrate de que esté abierta en el horario de votación, que es de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. el 2 de junio.

- Vota solo en una boleta: En cada boleta, solo debes marcar un cuadro con un símbolo como una X. No marques más de una opción en cada boleta, ya que votos con más de una opción serán anulados.

- No votes por candidaturas no registradas: No votes por candidaturas o partidos no registrados, ya que estos votos serán considerados inválidos.

- Infórmate sobre las coaliciones: Asegúrate de entender las coaliciones entre partidos y cómo se reparten los votos. No confundas coaliciones con candidaturas individuales.

- Mantén tu voto secreto: Recuerda que tu voto es secreto y no debes compartir quién votaste por quién.

Por esta razón, votar es fundamental en cualquier democracia porque es un deber, así como una forma de ejercer tus derechos como ciudadano donde podrás expresar tu opinión e influir en las decisiones de tu país.