Descarta AMLO afectación al turismo con eliminación de 'puentes'

El presidenteAndrés Manuel López Obradordescartó este jueves que la propuesta para eliminar los 'puentes' afectará negativamente al sector turístico del país.

"Estamos haciendo muchas cosas para que no deje de haber turismo: Estamos limpiando las playas del Caribe para que no haya sargazo, vamos a construir el Tren Maya, estamos trabajando para que haya seguridad en las carreteras (...) Yo siento que no va a haber ninguna pérdida", explicó.

Esto luego de que el miércoles, el mandatario adelantó que propondrá una reforma en el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para que los descansos por días festivos ya no se recorran a los lunes con el fin de regresar a las fechas históricas.

Añadió que, a veces, ocurre que no se sabe qué es lo que se conmemora y solamente se piensa en los puentes vacacionales, pero afirmó que no se puede olvidar el pasado.

