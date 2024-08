David Aguilar Romero, niega denuncia por abuso sexual: "Que se conozca la verdad"

Debido a las acusaciones difundidas en su contra, por presunto abuso sexual y laboral, el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), David Aguilar Romero, en la conferencia mañanera de éste lunes, manifestó:

En la conferencia matutina de éste lunes, en el salón de la Tesorería de Palacio Nacional, luego de presentar como cada semana, la sección ¿Quién es quién en los precios de los combustibles?—, el funcionario fue cuestionado, sobre los señalamientos que lo acusan, ante lo que manifestó ha tomado las medidas pertinentes, para responder tanto en lo administrativo como en lo judicial.

"He estado antes, ahora y después, dispuesto para que yo pueda participar y contribuir con lo que se me solicite. De la misma manera, he tomado medidas convenientes de un despacho externo, para realizar lo que a derecho corresponde en este caso".

Esto manifestó, ante el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien le instruyó dar respuesta a las interrogantes.

David Aguilar anotó que el pasado 28 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos presentó una conclusión, tras realizar una investigación, "que no había elementos, no los hubo para determinar que se habían afectado los derechos humanos de la persona que promovió esa acusación".

Y el funcionario reiteró:

"Soy el primer interesado que se conozca la verdad. Esperaremos las investigaciones en lo administrativo; y lo que toque en lo judicial, estaré al tanto para atener las medidas".