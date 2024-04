Confirman 3 muertos tras desplome de helicóptero en CDMX

Me encuentro en @AlcaldiaCoy donde una aeronave particular se desplomó. Al momento se confirma que 3 personas perdieron la vida.



La población no está en riesgo, ni corren peligro las viviendas aledañas.



Desde @SSC_CDMX seguimos trabajando en colaboración con @Bomberos_CDMX,... https://t.co/vFyhYGf4n1