Confirma AMLO espionaje a Encinas; Sedena no está involucrada, dice

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó las acusaciones de que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) haya espiado al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez.

Durante su conferencia de prensa de este martes 23 de mayo en Palacio Nacional, el presidente afirmó que cuando se enteró del presunto espionaje a través del funcionario, le recomendó que no le diera importancia.

Cuando se le preguntó si tenía certeza de que la Sedena no estaba involucrada, el presidente respondió: "Nosotros no espiamos, no somos iguales, no torturamos y en este gobierno no hay masacres y se respetan los derechos humanos".

El mandatario federal admitió desconocer si se utilizó el software malicioso Pegasus, conocido por espiar teléfonos celulares, en el caso del subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.

Una investigación del diario The New York Times reveló que Alejandro Encinas Rodríguez fue espiado utilizando el sistema Pegasus mientras realizaba investigaciones sobre abusos por parte del Ejército mexicano.

El funcionario se enteró del hackeo después de que fuera confirmado mediante un análisis forense realizado por Citizen Lab de la Universidad de Toronto, en Canadá, y se lo comunicó al presidente López Obrador.

El presidente minimizó el incidente y enfatizó que no se debe dar importancia a ello. Además, mencionó que en el pasado se realizaban espionajes, pero que en esta administración se ha buscado respetar los derechos y no espiar a nadie.

También cuestionó la fuente de información que reveló el espionaje, haciendo referencia a casos anteriores de filtraciones de información sobre espionaje en los medios.

Asimismo, afirmó que su gobierno busca respetar los derechos y evitar prácticas de espionaje.

