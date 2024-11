Claudia Sheinbaum desmiente a Ernesto Zedillo tras críticas a la reforma judicial

Parafraseando al expresidente Adolfo López Mateos, Claudia Sheinbaum, presidenta de México aseguró que "sólo un traidor entrega a su país a los extranjeros, los mexicanos podemos hacer todo mejor que cualquier otro país", refiriéndose a las declaraciones vertidas por el expresidente Ernesto Zedillo en el Washington Post, en donde critica al gobierno de México y a la reforma judicial.

En esa carta al pueblo de México, escrita en septiembre de 1960, el expresidente se refiere a los yacimientos petrolíferos y a la energía eléctrica; sin embargo, la presidenta Sheinbaum lo retomó para demostrar que al publicar en un medio extranjero, Zedillo se ha comportado como un traidor a la patria.

Señaló que el hecho de que Zedillo publicara sus críticas en un medio extranjero, contra la reforma judicial de México y contra el gobierno de nuestro país, es inaceptable e incongruente, "porque pareciera que se dirige al pueblo estadounidense y, porque no debe olvidar que él cambió la constitución, quitó a todos los ministros y eligió a 11, en alianza con el PAN y con el PRI, y ahora nos dice que eran independientes".

En su tradicional conferencia matutina, la presidenta señaló que los únicos que están provocando un problema constitucional son los 8 ministros que están tratando de boicotear el procedimiento, pero "que quede claro que no pueden estar por encima del pueblo de México", enfatizó.

Sobre la lista que presentó el Ejecutivo de las 5 personas que formarán parte del Comité de Evaluación para calificar a los perfiles de aspirantes a jueces, magistrados y ministros, para que la ciudadanía pueda elegir, tienen el perfil adecuado a lo que se solicita y además, dijo, dicha Comisión trabajará púbicamente, lo que hará el proceso más transparente.

Hizo un recuento de los procedimientos que se han seguido para conseguir la reforma judicial, la cual, señaló, está totalmente validada conforme a la ley, conforme a la constitución, por lo que, no es creíble que unos ministros quieran cambiar lo que decidió el pueblo de México.

"La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara es increíble, no se han dado cuenta de que México ya cambió. Por alguna razón hay quienes dicen que no es democracia, como no va a ser democracia que el pueblo los escoja. ¿El dedazo si es democracia?, claro en los noventas, cuando gobernaba Zedillo, cuando había Fobaproa, la gente no estaba tan organizada como hoy, y en esa época la Corte sólo recibía instrucciones del presidente".

De cualquier forma, dijo, tenemos un plan, estamos preparados para una u otra cosa que decidan los ministros, "el pueblo de México va a votar por las y los jueces, magistrados y ministros, pero vamos a esperar a ver que votan los jueces, hay que darles el beneficio, hay que esperar, no nos adelantemos".