Modesta Clemente fue bajada de candidatura de Sayula, porque enfrenta denuncia: Ramírez Zepeta

El dirigente estatal de MORENA, Esteban Ramírez Zepeta, confirmó que existe una carpeta de investigación en contra de Modesta Clemente Vicente por violencia hacia otra persona, por lo cual no puede ser candidata a la alcaldía de Sayula de Alemán.

Precisó que por respeto no se había dado a conocer dicha información, pero de acuerdo a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido no se le puede otorgar una candidatura a alguien que tiene una carpeta abierta.

También te puede interesar... Veracruz, tercer lugar en violencia político-electoral

"Ya lo expresó la presidenta Luisa María Alcalde no podemos ni permitir nepotismo, ni tener candidatos que tengan cuentas con la ley, La compañera, lo voy a expresar, yo me he mantenido con respeto, la compañera que expresas tiene una carpeta abierta por violencia hacia otra persona, entonces no podría estar siendo candidata cuando tiene una carpeta abierta", agregó.

De igual manera, Ramírez Zepeta, aclaró, tal como lo hizo la presidenta nacional de MORENA, Luisa María Alcalde, que la candidata Adriana Rufino Martínez, no es pariente de la actual alcaldesa Lorena Sánchez Vargas.

También te puede interesar... Que denuncien casos de venta de candidaturas, eso es ataque de la derecha: Luisa María Alcalde

"No es parienta, pero no es parienta. Ya se investigó... Yo me he pedido Ramírez, supongo que aquí al menos hay un Ramírez más. Y no somos parientes", añadió.