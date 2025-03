Claudia Sheinbaum confirma hackeo a su email y celular (+VIDEO)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este lunes el hackeo a uno de los teléfonos que utiliza, así como uno de sus correos electrónicos.

Sin embargo, la Mandataria federal aclaró que, tanto este número de teléfono como el correo electrónico hackeados, no los utilizaba para su comunicación personal.

"Sobre el hackeo: Sí. sí se me hackearon mi teléfono. No sé también quién se lo contó, hackearon mi teléfono y mi cuenta de correo electrónico (...) Pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal", aclaró.

En conferencia de prensa y tras la información difundida por The New York Times, la Mandataria federal detalló que tras este robo de información, la empresa Apple se puso en contacto con la Agencia de Transformación Digital, la cual tomó "cartas en el asunto".

"Apple le llamó de inmediato a la Agencia de Transformación Digital, la Agencia de Transformación Digital de pronto adecuadamente se dieron cuenta del hackeo, la Agencia de transformación digital tomó cartas en el asunto, y pues muy rápido lo revisó".

En Palacio Nacional, la Mandataria federal aclaró que el número telefónico hackeado no es uno que utiliza, sino uno que utilizaba desde cuando participó en la movilización de las "Adelitas" en el 2008.





"Era un teléfono que conocía todo mundo", dijo al detallar que en la campaña presidencial se divulgó este número telefónico.

Explicó que cuando estaba en ese movimiento de protesta, la entonces senadora Layda Sansores -hoy gobernadora de Campeche- le regaló este teléfono que ella pagaría.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que ese número telefónico también lo utilizaba cuando era jefa delegacional en Tlalpan, y el cual proporcionó a los vecinos que le presentaban demandas, por lo que ese número lo tenían varias personas, al igual que el correo electrónico.

"Entonces ese teléfono lo tienen muchísima gente que se quiere comunicar conmigo, pero es un teléfono que ya no uso para mi comunicación más personal porque lo tiene todo mundo", detalló.

En cuanto al correo electrónico, la Mandataria federal señaló que es "es una cuenta que tengo creo que fue la primera cuenta de correo electrónico que abrí, de Yahoo.

"Entonces es una cuenta muy muy antigua que tienen muchísimas personas y aparte pues tengo la cuenta del Gobierno, que tiene todas las condiciones de ciberseguridad del gobierno", dijo.