Claudia Sheinbaum analiza repatriación de "El Mayo" Zambada para ser juzgado en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum confirmo que recibió la carta de solicitud de apoyo que le envió Ismael "El Mayo" Zambada, de seguir su proceso legal en nuestro país, porque "más allá del personaje", "independientemente de los delitos que haya cometido", la forma como se dio su detención se está revisando para analizar si procede el apoyo del gobierno federal.

Al ser cuestionada en su conferencia matutina de Palacio Nacional sobre el hecho de que el día de ayer un asesor jurídico de Ismael, "Mayo" Zambada entregó en el consulado de México en Nueva York, un escrito en el que solicita la intervención del gobierno mexicano, para que pueda ser repatriado al país y seguir aquí su proceso penal, la mandataria reconoció que se está analizando el caso.

"En efecto fue recibida en el consulado de Nueva York esta solicitud, lo estamos planteando a la Fiscalía General de la República, ustedes saben que el fiscal ha estado trabajando mucho este tema porque más allá del personaje, de la persona que está solicitando el tema que plantea la carta, repito más allá de la persona y sus delitos, porque es otra cosa, el asunto es cómo se da esta detención, entonces el fiscal tiene ya una carpeta, incluso abierta en este sentido", apuntó.

Señaló que el próximo martes, cuando da su informe el Gabinete de Seguridad, se de a conocer el avance y la información que se le ha pedido al gobierno de Estados Unidos , para definir lo que procede.

Sobre la posibilidad de que el gobierno de México, interponga una protesta formal por violación del tratado que impide secuestros, transfronterizos, Sheinbaum subrayó que " lo vamos a revisar; repito más allá de esta persona y los delitos que haya cometido el asunto es el derecho de un ciudadano mexicano frente a ser juzgado allá, sin haber seguido todo el procedimiento".

La presidenta puso de ejemplo que se tratara de otra persona, un ciudadano cualquiera que es perseguido en Estados Unidos y que se lleva a ese país sin ninguna participación del gobierno de México.

"Que Estados Unidos dice que tiene un delito, lo lleva allá y se juzga con pena de muerte. Entonces si hay un tema en la carta que está enviando, que tiene que ver con la soberanía y el juicio, repito, nadie está defendiendo al personaje sino el hecho, entonces la Fiscalía ha trabajado mucho este tema y pues lo vamos a revisar con el fiscal y el martes si les parece, que viene a la reunión de Seguridad, que aparte de la reunión pueda informarnos", recalcó.

Sobre el cuestionamiento de que jurídicamente el gobierno en México pueda solicitar al de Estados Unidos, que no se le aplique la pena de muerte a este personaje, la mandataria reiteró que lo tienen que analizar a fondo con la Consejera Jurídica, la Fiscalía General de la República , con los abogados de su gobierno, para tener un informe preciso del tema.

De lo que señala el "Mayo "Zambada sobre que este caso podría provocar un colapso en la relación bilateral Mexico- Estados Unidos, Sheinbaum contestó que "este es otro tema y no lo creo, aquí es el cumplimiento de la ley de la Constitución de la República, entonces ahí es donde interviene de manera muy importante en la fiscalía. Entonces vamos si quieren el martes a que sea el fiscal quien responda esto".

La presidenta habló también de sus iniciativas enviadas ayer al Congreso para fortalecer la la legislación en materia de soberanía en donde se plantea incorporar como delito grave o que amerita prisión preventiva oficiosa el terrorismo.

Dijo que consideró necesario incorporar el terrorismo en el catálogo de la prisión preventiva porque tiene que ver con derribar o derrocar a un gobierno, que es distinto al de los grupos delincuenciales.

Esto no estaba en la prisión preventiva oficiosa y se decidió colocarlo ahí , porque con la designación de grupos terroristas a los grupos delincuenciales de estos seis grupos cárteles, que pone el gobierno de los Estados Unidos, es que no sea un pretexto para intervenir nuestro país, más allá de como los nombren ellos.

"Que este no sea pretexto para la intervención de México, eso es lo que estamos planteando con esta reforma Constitucional que no por llamarles de esta manera, eso no les da derecho a intervenir en nuestro país. Por eso decimos, nos coordina colaboramos, pero no nos subordinamos y no estamos de acuerdo en cualquier tipo de injerencia o de intervención. Si lo queremos llamar así entonces estamos protegiendo a Mexico frente a una posible acción que pudieran llegar a plantear en este sentido".