Cargos contra Chapitos en Estados Unidos podrían acelerar extradición

El presidente Andrés Manuel López Obrador insiste en atender las causas ante el tema de la violencia y en fortalecer los valores, luego de que autoridades de Estados Unidos fincaran cargos a Los Chapitos, el mandatario federal señala que esto podría ayudar a acelerar el proceso de extradición.

"Pues sí, se hacen los trámites pero llevan tiempo, no sé si se acuerdan que primero se acudió al argumento o la excusa o el pretexto que no era él, el que estaba detenido, entonces Ovidio, entonces eso lleva pues un tiempo para eso usan los abogados porque hay que demostrar que se trata de Ovidio entonces lleva tiempo mientras no se desahogue no puede avanzar y hay otros proceso y depende de los jueces vamos a esperar qué resuelve".

López Obrador asegura que lo que estamos planteando es que se tienen que atender las causas, no voy a dejar el tema.

Nuevamente denuncia durante la mañanera "la actitud" de mano dura del expresidente Felipe Calderón y las políticas fracasadas de EU como el Plan Mérida y el operativo Rápido y Furioso, y reitera de nuevo una intromisión de agencias extranjeras en México.

Obrador menciona de nuevo que hay "propaganda" de agencias de EU, difundiendo mentiras y que incluso el Pentágono filtra información a medios de comunicación sobre las Fuerzas Armadas de México;"¡Y qué, ellos no se pelean allá!".

El jefe del Ejecutivo Federal admite que sí hay diferencias entre la Sedena y la Marina, pero dice que en el gabinete de Benito Juárez también había.

Cita que Calderón tomó la "absurda, irresponsable e injusta, decisión de declarar la guerra al narco en parte, para lograr legitimidad, pensando que era un día de campo, pero también haciéndoles caso a los del extranjero".

