Cancelan visas en Estados Unidos a Los Alegres del Barranco tras homenaje a 'El Mencho' líder del CJNG

La agrupación sinaloense Los Alegres del Barranco se encuentra en el centro de la polémica tras una presentación en el Auditorio Telmex de Guadalajara, donde exaltaron la figura de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho". Como consecuencia, sus visas de trabajo y de turista para Estados Unidos han sido canceladas.

Apología del crimen en el escenario

Según la periodista Chamonic, la decisión de revocar sus visas se tomó después de que la banda interpretara corridos que hacían referencia a líderes del narcotráfico, con imágenes proyectadas que aludían a personajes como "El Mencho" y Joaquín "El Chapo" Guzmán.

Durante la canción El del palenque, se mostraron videos generados por inteligencia artificial que sugerían la detención de Oseguera en 1986 y 1989.

El corrido incluía frases como: "Soy el dueño del palenque, cuatro letras van al frente, soy del mero Michoacán, donde es la Tierra Caliente, soy el señor de los gallos, el del cartel jalisciense", lo que fue considerado una clara apología del crimen organizado.

Así reaccionaron ante el homenaje

La presidenta Claudia Sheinbaum expresó su rechazo hacia este tipo de espectáculos, calificándolos de inaceptables. Durante su conferencia matutina del 31 de marzo, declaró: "No debería ocurrir eso. No está bien. Que se haga una investigación. No es correcto".

Chamonic confirmó en redes sociales que la cancelación de visas se debió a la promoción de actividades ilícitas en el concierto. "Se les canceló la visa por haber hecho apología del delito al cantar un corrido para varios narcos y proyectar imágenes de ellos en el Auditorio Telmex", explicó la periodista.

¿Quiénes son Los Alegres del Barranco?

Originarios de Sinaloa, Los Alegres del Barranco son conocidos por su música regional mexicana, especialmente por sus corridos. Entre sus temas más populares destacan Soy cuatro letras, La belikiza y El dueño del Palenque, muchos de los cuales hacen referencia a figuras del narcotráfico.

La controversia ha puesto nuevamente en debate el papel de la música en la glorificación de la violencia y el crimen organizado en México.